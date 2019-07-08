Орешкин поторопил ГД с принятием законопроекта о новых требованиях к УЦ

08.07.19 13:48

© РИА Новости. Алексей Филиппов

8 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил, что проект закона о новых требованиях к работе удостоверяющих центров (УЦ) требует скорейшего принятия, так как закладывает инфраструктурную основу для развития цифровой экономики.

Министр напомнил, что на днях в Госдуму был внесен законопроект, обеспечивающий безопасность и удобство при использовании электронной подписи, а также пересматривающий правила работы удостоверяющих центров. "Если у нас бумажные паспорта - за них отвечает МВД, то электронная подпись - это базовая история в цифровом мире, за нее у нас отвечают удостоверяющие центры. Без полного доверия к этим центрам невозможно двигаться дальше", - отметил министр.

Он пояснил, что предлагается поднять планку требований к УЦ, в том числе, через требования к капиталу, филиальной сети и репутации руководства. "С одной стороны, мы требования предлагаем ужесточить, но при этом предлагаем дать и новые возможности. Прежде всего, это дистанционное хранение, включая электронные подписи, так называемые облачные электронные подписи. Это, конечно, сильно повысит удобство ее использования. К этому законопроекту есть ряд вопросов, их обязательно нужно обсуждать. Но этот законопроект - он требует скорейшего принятия, поскольку он создает инфраструктурную основу для решения множества смежных вопросов", - заключил Орешкин.

В свою очередь, вице-президент Сбербанка Анна Попова в ходе выступления в Госдуме предложила пересмотреть двухлетний переходный срок, заложенный в законопроект. "Мы поддерживаем повышение требований к УЦ, это то, что надо сделать очень быстро, и даже тот двухлетний переходный период, который сейчас предусмотрен в законопроекте, кажется нам слишком длинным, его надо сильно сократить. Ввести эти нормы как можно быстрее" - отметила Попова. По ее словам, законопроект об электронной подписи - базовый закон для цифрового взаимодействия, так как ни одна цифровая транзакция, ни один цифровой документ не может быть в будущем использован без электронной подписи. При этом представитель Сбербанка заявила о том, что вызывает настороженность норма о введении государственной монополии на выдачу ключа электронной подписи юридическим лицам. "Да, понятно, что есть желание ввести госмонополию там, где не удалось наладить эффективного контроля за многочисленными рыночными участниками, с одной стороны, но с другой стороны, госмонополия рождает свои риски, связанные с замедлением развития технологий при отсутствии конкуренции, с увеличением издержек, с необоснованным госвмешательством", - сказала Попова.

Как сообщалось, законопроект, ужесточающий требования к работе частных удостоверяющих центров, был внесен в Госдуму 5 июля рядом сенаторов. Согласно документу, минимальный размер собственных средств (капитала) УЦ должен составлять не менее 1 млрд рублей либо 500 млн рублей при наличии не менее чем в 75% регионов РФ одного или более филиала или представительства. Сейчас минимальный порог для работы УЦ установлен на уровне не менее 7 млн рублей чистых активов.

Кроме того, компания должна будет получить лицензию на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем.

Существенно повышается порог страховой ответственности УЦ: в рамках финансового обеспечения за убытки, причиненные третьим лицам в сумме не менее чем 100 млн рублей (действует 30 млн рублей). Срок аккредитации УЦ сокращается с 5 до 3 лет.

В случае принятия данные нормы вступят в силу через 120 дней после официального опубликования. Аккредитация удостоверяющих центров, полученная ими до вступления закона в силу, будет действовать до истечения срока, на который они были аккредитованы, но не более чем 750 дней со дня официального опубликования закона.

По действующему законодательству УЦ могут выдавать два вида сертификата электронной подписи: усиленную квалифицированную подпись и усиленную неквалифицированную. При этом квалифицированную подпись могут выдавать компании, аккредитованные Минкомсвязи РФ.

Квалифицированная подпись нужна для участия и для организации закупок в соответствии с 223-ФЗ, представления отчетности через государственные электронные порталы, участия в торгах на коммерческих ЭТП, регистрации онлайн-касс в ФНС. Всего более 200 электронных площадок.

По состоянию на 25 июня в перечень аккредитованных Минкомсвязи удостоверяющих центров было включено 493 компании.