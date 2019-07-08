Суды восстановили права на выплаты более 100 жителям зоны наводнения в Иркутской области

08.07.19 14:20

Фото администрации Иркутской области

8 июля. Interfax-Russia.ru - В суды Иркутской области поступило около 200 исковых заявлений от пострадавших во время наводнения, которые не могут получить выплаты, поскольку не были зарегистрированы по месту жительства, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе облсуда.

"На сегодняшний день поступило около 200 заявлений об установлении факта постоянного проживания граждан в жилых помещениях, которые пострадали от наводнения. Более 100 заявлений уже рассмотрены, приняты положительные решения", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в связи с ЧС суды в зоне затопления - в городах Тулун и Нижнеудинск, а также в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах, - работали и в выходные дни 6-7 июля.

Прокуратура Иркутской области сообщает, что в Нижнеудинске удалось помочь многодетной семье, в которой пять детей от 3 до 12 лет и бабушка проживали без регистрации в доме, затопленном во время наводнения.

"В течение трех дней после обращения семьи в прокуратуру осуществлен сбор необходимых доказательств, в суд направлено заявление об установлении факта проживания в жилом доме в зоне затопления. Судом 7 июля требования прокурора удовлетворены, юридический факт проживания граждан установлен. Право на получение единовременной материальной помощи каждого члена семьи восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным на утро понедельника единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 23 тыс. 822 жителя зоны наводнения. На выплаты по частичной и полной утере имущества - 50 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно - подготовлены документы 1,7 тыс. человек.

Сообщалось также, что жителям, чьи дома пострадали от наводнения, будет проведен капремонт за счет бюджета. Потерявшим дома - построено новое жилье или выданы жилищные сертификаты.

По данным МЧС на понедельник, с 25 июня от наводнения пострадали 110 населенных пунктов Иркутской области, 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 34 тыс. 234 человека, в том числе более 8 тыс. детей. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В настоящее время остаются подтопленными 233 дома в двух населенных пунктах. В поселке Октябрьский Чунского района из-за особенностей рельефа вода не уходит из 43 домов, в которых проживает 129 человек - требуется ее принудительный отвод. В городе Тулун остаются подтопленными 190 жилых дома с населением 515 человек.