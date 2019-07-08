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08.07.19 14:25

Москалькова просит сохранить возможность гуманитарных денежных переводов в Грузию

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
8 июля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена просить сохранить "гуманитарный коридор" с Грузией и социальные денежные переводы в эту страну.

"Дифференцированно можно было бы подходить, если переводы связаны с пенсиями, оказанием помощи многодетным семьям, возможно, для этих людей надо было бы сделать исключение. Я буду прорабатывать этот вопрос, просить такие исключения сохранить", - сказала Москалькова журналистам в понедельник.

Она добавила, что общий подход в вопросах денежных переводов в сфере бизнеса, политики "имеет право на существование, но гуманитарная составляющая должна быть выделена особо".

Москалькова считает своим долгом "сделать все возможное, чтобы сохранить гуманитарный коридор для оказания помощи". "Возможно, буду обращаться к коллеге - уполномоченному (в Грузии - ИФ), чтобы подумать, как точечно, в индивидуальном порядке решить вопрос конкретных людей", - добавила она.

Российский омбудсмен назвала "очень печальной" ситуацию, которая складывается между Россией и Грузией.

"Два родных народа. У многих из нас есть родственники в Грузии, у грузин - в России. Мы имеем одну историю. И сегодня по вине националистов ситуация до такой степени обострилась", - сказала Москалькова.

Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что на Совете Думы в понедельник будет обсуждаться вопрос о запрете на поставки вина и воды из Грузии, денежных переводов в Грузию.

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