Великое стояние на Угре воссоздадут в Калужской области более 300 реконструкторов

08.07.19 14:29

© РИА Новости. Евгения Новоженина

8 июля. Interfax-Russia.ru - Военно-исторический фестиваль "Великое стояние на реке Угре", посвященный произошедшим здесь в 1480 г. событиям пройдет в Калужской области в субботу, 13 июля, сообщила пресс-служба правительства региона.

Кульминацией праздника станет реконструкция битвы между московским и ордынским войском. В фестивале примет участие более 300 реконструкторов, планируется, что на праздник приедет порядка 10 тыс. зрителей.

Также на берегу Угры постоят военный лагерь.

"Будут работать военно-исторические площадки, мастер-классы, ярмарки, выставка картин Павла Рыженко "Пояс Богородицы", город мастеров и?трапезные. Планируется выступление фольклорных коллективов", - говорится в сообщениислужбы.

На второй площадке фестиваля, во Владимирском скиту состоится торжественное богослужение и крестный ход к памятному знаку, посвящённому Великому стоянию. С13:00 до 18:00 будут работать экспозиции музея и диорама Рыженко.

Стояние на реке Угре положило конец татаро-монгольскому игу и стало прологом гибели Большой орды. В 1480 г. хан Ахмат в союзе с польско-литовским королем Казимиром IV выступил походом на русскую землю. Войска Ахмата двигались через Мценск, Одоев и Любутск к Воротынску. Здесь хан ожидал помощи от Казимира IV, но не получив обещанной подмоги, направил войска к Угре. Ахмат стал на берегу против русских полков, заблаговременно сосредоточенных здесь Иваном III. Несколько раз Ахмат пытался прорваться на другой берег Угры, но все его попытки пресекались русскими войсками. Вскоре река начала замерзать. Иван III приказал отвести все войска к Кременцу, а затем к Боровску. Но Ахмат не решился преследовать русских и 11 ноября отступил от Угры.