В четыре раза безопаснее: страховые выплаты пострадавшим в ДТП хотят повысить до 2 млн
  
Волна проблем: спасавшего свой коттедж после паводка мэра Нижнеудинского района могут уволить
   
Скидка за детей: государство погасит часть ипотеки многодетным семьям
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
08.07.19 14:30

Татарстан может снизить производство меда из-за массовой гибели пчел

© РИА Новости. Томас Тхайцук
8 июля. Interfax-Russia.ru - Дефицита меда в Татарстане в 2019 году не ожидается, при этом его производство может сократиться, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ГБУ "Управление аквакультуры и пчеловодства республики Татарстан" Фаиз Динмухаметов.

"Мед, конечно, будет, но не столько. В прошлом году республика получила около 7 тыс. тонн меда. Я считаю, в нынешнем году будет не менее 6 тыс. тонн меда", - сказал Динмухаметов.

По его данным, в текущем году в Татарстане уже погибли более 2,5 тыс. пчелиных семей, при этом, опасный для пчеловодов период не закончился. "Сейчас только июль, до начала уборки еще 1,5-2 месяца, сейчас пойдут обрабатывать гербицидами, озимые посеют - (тоже - ИФ) начнут (обработку химикатами - ИФ)", - отметил он.

Заметного роста цен на мед Динмухаметов не прогнозирует.

По его словам, в Татарстане много неучтенных пчелиных семей, поскольку пчеловоды-частники стали скрывать свою деятельность, опасаясь налога на самозанятых. "Сейчас появилось слово "самозанятость". Люди испугались новых налогов и спрятались", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что массовую гибель пчел отмечают в регионах Поволжья и Центральной России: Башкирии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Ульяновской, Курской и Тульской областях.

По сообщениям СМИ, аналогичная ситуация наблюдается в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, в Мордовии, Краснодарском крае и на Ставрополье.

Проблему связывают с обработкой посевов сельскохозяйственными химикатами.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.07.19 17:11
Калви заявил, что дал следствию показания, доказывающие необоснованность обвинения
.
  08.07.19 15:02
Девелопер Худоян, обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд рублей, переведен в СИЗО
.
  08.07.19 14:56
В Шереметьево опровергли повышение зарплат грузчикам до 200 тысяч рублей
.
  08.07.19 13:29
ЦОДД призвал автомобилистов тщательно соблюдать ПДД в разгар велосезона
.
  08.07.19 13:27
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины слабее мужчин умом
.
  08.07.19 10:44
Более 500 млн руб выделено на достройку ЖК "Марушкино" в Москве
.
  08.07.19 10:41
Большинство россиян выступают за регистрацию брака - опрос
.
  05.07.19 18:04
Пожар на газовой АЗС в "новой" Москве ликвидирован - МЧС
.
  05.07.19 17:07
Газовая АЗС горит в Новой Москве, пострадал один человек
.
  05.07.19 15:59
Пятеро сотрудников ФСБ арестованы в Москве по делу о разбое


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket