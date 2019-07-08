Татарстан может снизить производство меда из-за массовой гибели пчел

08.07.19 14:30

© РИА Новости. Томас Тхайцук

8 июля. Interfax-Russia.ru - Дефицита меда в Татарстане в 2019 году не ожидается, при этом его производство может сократиться, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ГБУ "Управление аквакультуры и пчеловодства республики Татарстан" Фаиз Динмухаметов.

"Мед, конечно, будет, но не столько. В прошлом году республика получила около 7 тыс. тонн меда. Я считаю, в нынешнем году будет не менее 6 тыс. тонн меда", - сказал Динмухаметов.

По его данным, в текущем году в Татарстане уже погибли более 2,5 тыс. пчелиных семей, при этом, опасный для пчеловодов период не закончился. "Сейчас только июль, до начала уборки еще 1,5-2 месяца, сейчас пойдут обрабатывать гербицидами, озимые посеют - (тоже - ИФ) начнут (обработку химикатами - ИФ)", - отметил он.

Заметного роста цен на мед Динмухаметов не прогнозирует.

По его словам, в Татарстане много неучтенных пчелиных семей, поскольку пчеловоды-частники стали скрывать свою деятельность, опасаясь налога на самозанятых. "Сейчас появилось слово "самозанятость". Люди испугались новых налогов и спрятались", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что массовую гибель пчел отмечают в регионах Поволжья и Центральной России: Башкирии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Ульяновской, Курской и Тульской областях.

По сообщениям СМИ, аналогичная ситуация наблюдается в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, в Мордовии, Краснодарском крае и на Ставрополье.

Проблему связывают с обработкой посевов сельскохозяйственными химикатами.