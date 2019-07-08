Евкуров назначен замминистра обороны РФ указом Путина

08.07.19 15:55

© РИА Новости. Алексей Дружинин

8 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетиии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 8 июля, на интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем Министра обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

Тем же указом президента РФ Евкурову присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Указ вступает в силу с момента его подписания.

Евкурова с назначением и новым воинским званием поздравил временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"Уверен, блестящий опыт, полученный им в годы воинской службы и во время руководства республикой, поможет ему в решении новых больших задач на этом посту. Верный долгу и Отечеству, он с честью оправдает оказанное ему доверие", - процитировали агентству "Интерфакс-Юг" слова Калиматова в пресс-службе руководителя региона.

24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку с поста главы Ингушетии после 12 лет руководства регионом. Президент РФ Владимир Путин 26 июня принял его прошение об отставке и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.