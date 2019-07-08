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Матвиенко назвала провокацией оскорбление Путина в грузинском телеэфире

© РИА Новости. Илья Питалев
8 июля. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала циничной и недостойной провокацией высказывание грузинского тележурналиста канала "Рустави 2" в адрес российского президента.

"Я думаю что это омерзительная, циничная, недостойная для любого человека провокация. (...) Важно, что руководство Грузии осудило эту выходку", - сказала Матвиенко журналистам в Ставрополе.

Она добавила, что "ещё более важно, что сами граждане Грузии высказали своё возмущение".

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, за оскорбление российского лидера в телеэфире Грузия должна извиниться на государственном уровне.

"Отвратительная, безобразная выходка ведущего с "Рустави-2" возмутительна. Одних осуждений здесь - пусть даже со стороны грузинского президента или премьера - недостаточно. Извинения должны быть принесены на государственном уровне. И не только за этот безобразный инцидент, но и за всю развязанную антироссийскую вакханалию в стране", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

По его словам, то, что позволил себе грузинский журналист и провокация на сессии Межпарламентской ассамблеи православия - звенья одной цепи.

"Это общее следствие проводимой из-за океана политики по разобщению грузинского и российского народов, по навязыванию Тбилиси курса, контролируемого из Вашингтона", - сказал Слуцкий.

В любом случае, руководству Грузии здесь надо быть мудрее, не идти на провокации в ущерб собственным интересам, сказал парламентарий.

В самом Тбилиси поведение телеведущего "Рустави 2" тоже осудили. Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе назвал оскорбления, прозвучавшие в эфире в адрес руководства России, "грязнейшей провокацией", целью которой было создание дестабилизации в стране". Во главе этой провокации, по мнению грузинского премьера, стоит экс-президент Саакашвили и его партия "Единое национальное движение".

"Это была агрессия, которая исходит от вождя "националов" Саакашвили. Подобный сценарий не пройдет. Оценка здесь однозначна - грузинский народ еще раз увидел, что движет этой деструктивной силой. Их цель нанести вред грузинскому государству и грузинскому народу", - заявил Бахтадзе.

Оскорбительная выходка телеведущего Георгия Габуния в отношении российского лидера Владимира Путина сегодня волнует грузин намного больше, чем приостановка полетов между Москвой и Тбилиси, заявил Interfax-Russia.ru президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики.

"Другие события, которые развернулись вчера, когда было нанесено очень нецензурное и катастрофическое оскорбление российского президента, они сейчас волнуют наше общество (и в Москве грузин, и в самой Грузии) больше, чем инцидент с самолетами. Это может вылиться в еще большее напряжение, ещё большую катастрофу и практически разъединение наших народов", - отметил Хомерики.

Члены совета Думы в понедельник сошлись во мнении, что грузинского журналиста, оскорбившего президента РФ, необходимо привлечь к уголовной ответственности, а также потребовать о его экстрадиции в Россию. Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны, а дальше будут уже принимать решение, где он будет отбывать срок на территории России или на территории Грузии", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Володин отметил, что этот вопрос обсуждался на заседании совета Думы. При этом он отметил, что пока не готов сказать, будет ли это предложение отражено в тексте заявления Госдумы, которое в настоящее время готовится.

"Заявление будет носить больше характер экономический. Мы анализировали экономику развития наших отношений, что же касается недостойного поведения гражданина Грузии, оскорбляющего главу наше государства, - все единодушно, несмотря на принадлежность к различным фракциям, считают, что это оскорбление нашей страны и всех граждан РФ", - сказал спикер.

Он отметил, что именно поэтому этого гражданина Грузии необходимо привлекать к уголовной ответственности и истребовать на территорию РФ для того, чтобы суд определил его вину в соответствии с российским законодательством.

"А как иначе? Только так, вносить его во все списки, искать его и дальше доставлять на территорию России", - сказал Володин.

Он отметил, что российская сторона постоянно демонстрирует свою порядочность, однако порядочность - это не значит слабость.

В воскресенье вечером телеведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина. Поступок ведущего осудил президент Грузии Саломе Зурабишвили, усмотрев в них провокацию.

В Кремле и МИД РФ осудили высказывания Габунии.

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