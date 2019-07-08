В Шереметьево опровергли повышение зарплат грузчикам до 200 тысяч рублей

08.07.19 14:56

© РИА Новости. Григорий Сысоев

8 июля. Interfax-Russia.ru - Средняя зарплата грузчиков и водителей, задействованных в обработке багажа в "Шереметьево", составляет 82 тыс. руб. до вычета налогов, заявил первый замгендиректора АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) Андрей Никулин на пресс-конференции в понедельник.

"Что касается зарплат грузчиков, к сожалению, в СМИ вышла непроверенная информация. Могу официально заявить, что за последний год у наших грузчиков не было средней зарплаты 45 тыс. руб. и не было 200 тыс. руб. На данный момент у нас средняя зарплата - 82 тыс. руб. до вычета налогов. Это водители, операторы-комплектовщики, грузчики - те, кто задействован в обработке багажа", - сказал Никулин.

О проблемах с обслуживанием багажа в "Шереметьево" пассажиры стали говорить с последних чисел мая. Одни по нескольку часов ждали чемоданы по прилете, другие говорили, что их багаж не успевали погрузить в самолет, после чего отправляли другими рейсами.

Сбои с обработкой багажа начались одновременно с передачей этого бизнеса от "Аэрофлота", крупнейшей базовой авиакомпании "Шереметьево", к специально созданному аэропортом ООО "Шереметьево Хэндлинг". По данным "Ведомостей", эта компания не смогла нанять новых сотрудников: изначально грузчиков набирали на зарплату примерно на 10% ниже, чем в "Аэрофлоте" (в мае - на 45 тыс. рублей в месяц), причем без прежних льгот на покупку авиабилетов.

Вместе с тем газета со ссылкой на источники сообщала, что в июне МАШ повысил зарплату для грузчиков до 200-211 тыс. руб., а операторы погрузчиков теперь могут заработать до 290 тыс. руб.

"Указанные в СМИ средние цифры заработка рабочих по специальности "грузчик" и "водитель самоходных механизмов" в аэропорту "Шереметьево" являются завышенными. Получение указанных в СМИ зарплат - это имевшие место единичные случаи, основанные на выплате специалистам материальной помощи по причине сложных жизненных обстоятельств", - уточнила "Интерфаксу" глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.