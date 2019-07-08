Девелопер Худоян, обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд рублей, переведен в СИЗО

08.07.19 15:02

© РИА Новости. Илья Питалев

8 июля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд изменил решение суда первой инстанции о заключении под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей, и перевел его под стражу.

"Постановление Тверского суда Москвы в отношении Худояна, по которому ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, изменено: апелляционным постановлением ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 августа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник.

"Таким образом, удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, в удовлетворении апелляционной жалобы в защиту Худояна отказано", - пояснили в пресс-службе.

Бизнесмен был взят под стражу в зале суда, уточнил собеседник агентства.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал ужесточение меры пресечения Худояну необоснованным, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Мера пресечения для Альберта Худояна изменена по ходатайству прокуратуры. Суд счел, что обвиняемый может скрыться за границу - хотя Худоян уже и загранпаспорт свой сдал следствию. На наш взгляд, довод не очень убедительный", - приводит пресс-служба слова Титова.

Бизнес-омбудсмен отметил, что "дело Худояна связано с имущественным спором", а закон "запрещает заключать под стражу обвиняемых по экономическим преступлениям в сфере предпринимательства".

"Будем продолжать поддерживать защиту (Худояна - ИФ) в части чрезмерности меры пресечения", - заключил Титов.

Как сообщалось, Тверской суд 15 июня отказал следствию в избрании Худояну в качестве меры пресечения заключение под стражу и поместил его под домашний арест на два месяца.

Худояну предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен "совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний".

Сумму ущерба по уголовному делу следствие оценивает более чем в 2 млрд рублей.

Защита Худояна настаивает на том, что уголовное дело стало инструментом его принуждения "к разрешению хозяйственного спора на невыгодных условиях", в связи с чем обратилась в комиссию по этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с просьбой разобраться в ситуации.

В поддержку бизнесмена высказывался уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, по мнению которого, "ситуация с Худояном - явный пример конфликта в сфере предпринимательства".