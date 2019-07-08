Дума в четверг проголосует за возвращение курилок в аэропорты

08.07.19 15:04

© РИА Новости. Владимир Вяткин

8 июля, Interfax-Russia.ru - Законопроект, разрешающий устанавливать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения, Госдума планирует поддержать в первом чтении в четверг.

"Мы поддержим этот законопроект в первом чтении в четверг", - заявил журналистам первый замглавы фракции "Единая России "Андрей Исаев.

Он отметил, что "законопроект разрешает аэропортам (и это не обязанность, а разрешение) установить в местах, где находятся транзитные авиапассажиры, комнаты для курения".

По словам депутата, "много было на этот счёт споров, ломали копья, на самом деле, мы считаем, что это абсолютно разумное решение".

"Если человек курит, и он находится в транзитной зоне, ему предстоит провести без курения огромное количество времени, и в самолете, и до самолета: то мы прекрасно с вами знаем, что это все равно нарушается. Курят люди в комнатах матери и ребенка, в туалетах, нанося вред не только себе, но и окружающим", - сказал Исаев.

В связи с этим, считает фракция парламентского большинства, "в этих случаях целесообразно поставить в аэропортах специальные курительные комнаты, которыми люди смогут воспользоваться, не нанося вреда другим гражданам".

Законопроект, предлагающий разрешить оборудовать "курилки" в аэропортах: в зонах для зарегистрированных пассажиров, а также для работников аэропорта и авиакомпаний, внес в Думу еще в ноябре 2017 года Сергей Боярский ("Единая Россия").

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. По истечении четырех лет существования указанной нормы у эксплуатантов авиатранспортных узлов накопились достаточные фактические данные, позволяющие оценить эффективность принятого решения, отмечает автор в пояснительной записке к законопроекту.

Так, согласно данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в 2015 году среди пассажиров ряда аэропортов ("Шереметьево", аэропорта Сочи и нескольких других российских авиаузлов), 37% опрошенных лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в помещениях аэропортов, говорится в проекте закона.

По данным всероссийского опроса ВЦИОМ 2016 года, 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. Также, согласно справке, предоставленной администрацией аэропорта "Шереметьево", в 2016 году было зафиксировано 27 жалоб пассажиров на незаконное курение в туалетах и иных помещениях, расположенных в зданиях аэропорта, отмечается в законопроекте.

Кроме этого, сообщается, что за шесть месяцев 2014 года было возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением на территории аэропорта "Шереметьево".

При этом возможности контроля за действиями потенциальных нарушителей запрета на курение со стороны работников авиаузла и линейных отделов внутренних дел на транспорте ограничены, так как основной обязанностью указанных служб является обеспечение безопасности в зоне их ответственности, указывает С.Боярский.

В связи с этим он предлагает прописать в законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма пункт о том, что курение табака допускается в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний".