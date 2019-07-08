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Вопрос о размещении детей-сирот из зоны подтопления решается в Иркутской области

© РИА Новости. Сергей Аверин
8 июля. Interfax-Russia.ru - Порядка 100 детей-сирот из двух школ-интернатов и социально-реабилитационного центра, попавших в зону наводнения в Иркутской области, отправлены или будут отправлены в ближайшее время в лагеря отдыха.

"16 детей из Нижнеудинского социально-реабилитационного центра в настоящее время направлены в детский лагерь, 50 детей из одной коррекционной школы отправлены в лагерь на территории Иркутской области и еще 40 из другой коррекционной школы будут отправлены в ближайшее время в соответствии с графиком", - сказала региональный уполномоченный по правам ребенка Светлана Семенова "Интерфаксу".

Всего в зоне подтопления имеется один социально-реабилитационный центр и две коррекционных школы-интерната - в Тулуне и Нижнеудинске, где проживают дети-сироты.

"На сегодня ситуация (в зоне подтопления в Иркутской области - ИФ) нормализуется. Больной вопрос, куда будут перемещены дети-сироты. Одна школа-интернат не пострадала, но там только техническая вода и дети перевезены. Из другой школы дети вывезены в лагеря в Иркутской области, там тоже здание не пострадало, но вода только техническая," - сказала Семенова в ходе телефонного разговора с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Скорее всего, здания этих школы-интернатов станут пунктами длительного проживания для тех местных жителей, чьи дома уничтожены стихией.

"Коррекционная школа-интернат в Тулуне, по информации регионального правительства, будет пунктом длительного размещения пострадавших от наводнения до восстановления их жилищ", - сказала Семенова.

Она уточнила, что дети из тулунской школы-интерната, вероятнее всего, будут распределены по другим учреждениям.

Судьба подтопленного социально-реабилитационного центра будет решаться после экспертизы, сказала Семенова.

"Социально реабилитационный центр Нижнеудинска серьезно пострадал. Он нам необходим (в качестве пункта длительного проживания - ИФ), но там поврежден фундамент, в нем стоит вода. Он нам очень нужен, но пока вопрос сложный, что с ним будет дальше", - сказала Семенова.

Она подчеркнула, что регионы предлагают помощь в размещении детей в лагерях.

Так, Ставропольский край, несколько лет назад также переживший сильное наводнение, предлагает разместить детей в государственных и частных учреждениях.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что Иркутская область должна сообщать обо всем, что требуется для помощи детям из подтопленных территорий.

"Если необходима какая-то поддержка, то сразу сообщайте нам", - заявила она.

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