Путин во вторник посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

08.07.19 15:13

© РИА Новости. Алексей Никольский

8 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин во вторник, 9 июля отправится в Екатеринбург, где посетит выставку "Иннопром", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент примет участие в "Иннопроме", выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации. И что важно, очно пообщается со студентами, аспирантами Уральского федерального университета", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Он напомнил, что глава государства ранее принял решение посетить все федеральные университеты и в Уральском еще не был.

"Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме. Это всегда очень ценное общение", - сказал Песков.

Позднее пресс-служба Кремля распространила сообщение о рабочей поездке Путина в Екатеринбург.

"Путин посетит Международную промышленную выставку "Иннопром-2019". Также глава государства выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации", - говорится в сообщении.

GMIS - это совместная инициатива Министерства энергетики и промышленности ОАЭ и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), соорганизатором саммита выступает Минпромторг России.

"Кроме того, в Уральском федеральном университете имени Б.Н.Ельцина глава государства встретится со студентами и аспирантами, а также осмотрит экспозицию инновационных разработок УрФУ", - добавили в пресс-службе.