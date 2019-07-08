Кузнецова потребовала реформировать систему органов опеки в России

08.07.19 15:16

© РИА Новости. Михаил Климентьев

8 июля. Interfax-Russia.ru - Институту органов опеки и попечительства требуется реформирование, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Институт органов опеки и попечительства должен развиваться в конструктивном направлении. И те предложения, которые мы давали по реформированию органов опеки, к сожалению, они стоят на месте. Да, рабочая группа при министерстве просвещения создана, но до сих пор деятельных шагов, к сожалению, в этом направлении не сделала", - сказала Кузнецова на брифинге в Ярославле в понедельник.

Она сообщила, что аппарат омбудсмена подготовил комплекс предложений по реформированию.

"Мы готовы предоставить огромный перечень предложений и тех направлений по которым мы видим решения и направления реформирования органов опеки и попечительства", - подчеркнула Кузнецова.

Она отметила, что инцидент с привязанным ребенком в Ярославской области стал следствием несовершенства системы опеки и попечительства.

"Необходим жесткий контроль за тем, каким образом осуществляется воспитательная работа в приемных семьях. Не со стороны "подсчета апельсинов в холодильнике", а параллельно с поддержкой и помощью. Если не справляется семья, нужно или помогать или решать вопрос. Каким образом, столько детей оказались в одной семье? Это достаточно сложно. Поэтому или постоянная поддержка и помощь семье или не должно быть столько детей в одной семье", - сказала уполномоченный по правам ребенка.

Она рассказала, что ребенок был обнаружен привязанным к батарее, что приемные родители объяснили воспитательной работой со стороны старших детей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области, привязанный пятилетний ребенок был обнаружен 5 июля представителями органов опеки в приемной многодетной семье в селе Юрьевское Мышкинского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 156 УК РФ (О ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Пострадавший помещен в медучреждение. Остальные дети изъяты и отправлены в социально-реабилитационный центр.