Пчелы гибнут в Алтайском крае

08.07.19 15:17

© РИА Новости. Томас Тхайцук

8 июля. Interfax-Russia.ru - Факты гибели пчел зарегистрированы в Алтайском крае в период обработки полей ядохимикатами от сорняков , сообщил журналистам в понедельник замминистра сельского хозяйства региона Михаил Чмырев.

"У нас возникла проблема по гибели пчел. Пчеловоды обеспокоены. Здесь возникает множество вопросов - к фермерам, которые обрабатывают посевы. Минсельхоз направлял фермерам телеграмму с рекомендациями по соблюдению правил работы с ядохимикатами. Кроме того, есть закон о пчеловодстве: любой фермер обязан не менее чем за три дня перед такой обработкой уведомить всех пчеловодов", - сказал М.Чмырев.

Он уточнил, что всего в регионе 180 тыс. пчелосемей и только 13 тыс. из них находятся в крестьянско-фермерских хозяйствах.

"Сотни пчелосемей нигде не зарегистрированы. Нужно смотреть, использовали ли фермеры при обработке сертифицированные ядохимикаты или нет, была ли соблюдена технология обработки посевов. Пчеловодам сейчас необходимо сдать погибших пчел в лаборатории для определения причины гибели. Совместно с представителями власти нужно составить межведомственный акт о гибели пчел. В случае, если пчеловод понес потери из-за фермера - нужно обращаться в суд", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что проблема гибели пчел отмечена не только в Алтайском крае, но еще в 30 регионах страны в период обработки полей от сорняков.

Зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов создал рабочую группу, которая выясняет обстоятельства гибели пчел. В состав экспертной группы вошли представители Минсельхоза края, Россельхознадзора, Россельхозцентра, управления ветеринарии, ученые Алтайского государственного аграрного университета.