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08.07.19 15:24

Жителей Калининграда возмутила акция со сжиганием книг на Дне города

Фото с личной страницы в соцсети Бориса Бартфельда
8 июля. Interfax-Russia.ru - Жители Калининграда в социальных сетях выражают недовольство перформансом со сжиганием книг во время празднования Дня города в воскресенье.

Как написал на своей странице в соцсети писатель Борис Бартфельд, на аллее возле драмтеатра ему предложили взять книгу. "Я с удовольствием взял себе Джерома и тут увидел перформанс целиком. Предлагая прохожим книгу, мимы демонстрировали альтернативу, реально сжигая книги. На дорожке стояло ведро, где их сжигали, полное пепла и обгорелых страниц", - написал Бартфельд.

Он забрал ведро с горящими изданиями и выбросил его в кусты. Информацию писателя прокомментировали десятки калининградцев, поддержав его поступок, осудив акцию и назвав ее "культурным шоком Дня города".

Как сообщили "Интерфаксу" в мэрии Калининграда со ссылкой на начальника управления культуры Марину Пахалюк, перформанс состоялся на площадке "Калининград театральный" под руководством режиссёра театра "Акт.Опус" Катерины Саган. Акция "Цена и ценность" замышлялась как раз в защиту книг. Реквизит для него был привлечён из изданий, сданных в макулатуру.

"Как зримая альтернатива, призванная побудить к сочувствию и активным действиям по спасению списанных и выброшенных прежними владельцами изданий, было их публичное уничтожение. Не исключено, что акция получилась слишком острой и в чём-то провокационной, что и объясняет реакцию Бориса Бартфельда и его пост в социальных сетях. Но цель, по словам режиссёра, ставилась исключительно благая, возможно, в форме, которая у части зрителей могла пробудить мрачные ассоциации и реакцию, противоположную творческому замыслу", - заключила Пахалюк.

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