Избитой в Ингушетии девочке пытаются сохранить руку - Кузнецова

08.07.19 15:30

© РИА Новости. Варвара Гертье

8 июля. Interfax-Russia.ru - Врачам НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, возможно, не удастся спасти руку пострадавшей в Ингушетии девочки, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на брифинге в Ярославле.

"К сожалению, сейчас прежние прогнозы о спасении правой кисти не подтверждаются. Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность, но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку", - сказала Кузнецова журналистам.

Она отметила, что Леонид Рошаль и его коллеги регулярно сообщают о состоянии ребенка.

Как сообщалось, 4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена 7-летняя девочка с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки.

По данному факту СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело. Накануне суд в Ингушетии арестовал подозреваемую на два месяца. Она отрицает свою причастность к избиению ребенка.

В воскресенье в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где находится на лечении девочка, сообщили, что состояние ребенка остается тяжелым. Она находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию. Тактика ведения девочки определяется консилиумом врачей центра Рошаля.

В следственном управлении СК по Ингушетии сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего будет проверяется работа участкового врача и органов опеки и попечительства.