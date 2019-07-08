Суд в Новосибирске вернул в колонию банкира, освобожденного от наказания по болезни

08.07.19 15:36

© РИА Новости. Григорий Сысоев

8 июля. Interfax-Russia.ru - Новосибирский районный суд отменил принятое год назад решение об освобождении экс-управляющего одним из банков Вадима Григорьева от исполнения наказания за хищение 1,1 млрд рублей, сообщает прокуратура региона.

В марте 2017 года Григорьев был признан виновным в хищении и приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы. Год спустя райсуд удовлетворил ходатайство заключенного об освобождении от отбывания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания, и он был отпущен из колонии.

Это решение обжаловала прокуратура, и в апреле текущего года его отменил президиум Новосибирского областного суда.

"5 июля 2019 года при новом рассмотрении дела, оценив совокупность представленных сторонами материалов, Новосибирский районный суд принял решение об отсутствии оснований для освобождения Григорьева", - сообщает ведомство.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Как сообщалось, в марте 2017 года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор Григорьеву, его заместителю в банке Ирине Долговой, предпринимателю Александру Кривенко и его подчиненным Ларисе Жуковой и Ларисе Головач.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, преступники предоставляли в банк фиктивные документы о наличии залогового имущества и успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятий-заемщиков. После заключения договоров с неплатежеспособными предприятиями происходило перечисление кредитных средств на счета фирм, которые в дальнейшем перенаправлялись на счета юридических лиц, подконтрольных группе.

В результате банку был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей. Часть похищенных денег, 18 млн рублей, Григорьев и Долгова легализовали.

Организаторам Григорьеву и Долговой суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки 9 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев со штрафами 800 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно. Жуковой назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев, Головач - 4 года. Наказание они должны были отбывать в колонии общего режима. Кривенко приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.