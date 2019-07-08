Политолог не видит смысла менять "нормандский формат"

08.07.19 15:43

© РИА Новости. Виктор Толочко

8 июля. Interfax-Russia.ru - Нормандский формат не нуждается в расширении, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Нет смысла говорить о расширении нормандского формата. Украина должна выполнить уже взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений", - сказал эксперт "Интерфаксу".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в понедельник предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на странице Офиса президента в Фейсбуке в понедельник.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации в Донбассе.

На эту инициативу уже отреагировали в Кремле, пообещав изучить предложение президента Украины.

"Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена. Но пока я не могу сказать о какой-то реакции", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам, комментируя предложение главы украинского государства.

Между тем в Кремле в связи с предложением Зеленского Путину провести переговоры в Минске по Донбассу с участием Германии, Франции, Великобритании и США задались вопросом о судьбе Минских соглашений, под которыми США не подписывались.

"Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - сказал Песков.