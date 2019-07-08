Матвиенко готова остаться на посту спикера Совфеда, если за это проголосуют сенаторы

08.07.19 15:45

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

8 июля. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что продолжит работу во главе верхней палаты российского парламента, если её коллеги посчитают это необходимым.

"Это вопрос к членам Совета Федерации, если они посчитают это необходимым, (...) проголосуют за это, то я продолжу эту работу", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о возможности продолжения её работы в качестве спикера Совета Федерации.

Она добавила, что согласилась быть кандидатом в сенаторы от Северной столицы, поскольку "если есть какая то возможность помогать городу Санкт-Петербургу, то я ею воспользуюсь".

Также Матвиенко поздравила Александра Беглова с официальной регистрацией в качестве кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга.

24 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Беглов встретился с Матвиенко и предложил ей остаться сенатором от исполнительной власти города в случае его победы на выборах. Матвиенко ответила согласием.

Матвиенко является сенатором от исполнительной власти Петербурга с августа 2011 года.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября.