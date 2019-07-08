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08.07.19 15:45
Матвиенко готова остаться на посту спикера Совфеда, если за это проголосуют сенаторы
"Это вопрос к членам Совета Федерации, если они посчитают это необходимым, (...) проголосуют за это, то я продолжу эту работу", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о возможности продолжения её работы в качестве спикера Совета Федерации.
Она добавила, что согласилась быть кандидатом в сенаторы от Северной столицы, поскольку "если есть какая то возможность помогать городу Санкт-Петербургу, то я ею воспользуюсь".
Также Матвиенко поздравила Александра Беглова с официальной регистрацией в качестве кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга.
24 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Беглов встретился с Матвиенко и предложил ей остаться сенатором от исполнительной власти города в случае его победы на выборах. Матвиенко ответила согласием.
Матвиенко является сенатором от исполнительной власти Петербурга с августа 2011 года.
Выборы губернатора пройдут 8 сентября.
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