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08.07.19 15:47

Избирком Свердловской области отказал бизнесмену из "списка Титова" в регистрации на выборы

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
8 июля. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Свердловской области не стала регистрировать бизнесмена Серея Капчука в качестве кандидата на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, сообщает сам Капчук на своей странице в фейсбуке.

Причиной отказа в регистрации стало то, что с момента погашения судимости Капчука, которого выдвинула Партия Роста, прошло менее десяти лет.

"Областным избиркомом принято незаконное решение об отказе мне в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по Серовскому округу. Это решение мы обжалуем, и оно однозначно будет отменено, потому что никакой судимости у меня нет", - заявляет Капчук в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

Как сообщалось, также участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу примет биатлонист Антон Шипулин. Он одержал победу на праймериз "Единой России".

В начале февраля 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО. Капчука, который вернулся в Россию после 15 лет жизни за границей, осудили по делу о мошенничестве в мае 2019 года. Суд в Екатеринбурге приговорил его к двум годам условно.

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