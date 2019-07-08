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08.07.19 16:03
Пожилых сельчан Воронежской области будет доставлять в медучреждения социальное такси
Автотранспорт приобрели в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". На эти цели из федерального бюджета выделили 60,5 млн рублей.
Автомобили "Газель Next" оснащены электроподъемником с пультом управления для подъема инвалидной коляски с пассажиром и обустроенным местом для перевозки инвалида-колясочника. В автомобиле семь пассажирских мест, включая одно место для колясочников.
Машины оборудованы кондиционером, кнопками экстренной связи с водителем.
В настоящее время в 32 районных управлениях соцзащиты населения созданы мобильные бригады. Учреждениями ведется работа по формированию рабочих групп, а областным департаментом здравоохранения формируются списки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, которые подлежат прохождению скринингов.
Доставлять жителей населенных пунктов в медучреждения будут в соответствии с графиком. Уже в ближайшее время мобильные бригады приступят к своей работе.
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