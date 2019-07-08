Начальник отдела полиции в Дагестане осужден условно за распространение наркотиков

08.07.19 16:22

© РИА Новости. ФСБ РФ

8 июля. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Дагестана приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно начальника седьмого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по республике за распространение наркотических веществ, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в региональном УФСБ.

Подполковник полиции Абдулгасан Хирасуллаев осужден по ч.4 ст. 303 (фальсификация доказательств и результатов ОРД) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В ходе мероприятий по выявлению коррупционных преступлений в правоохранительных органах были получены данные о том, что сотрудники 7 отдела УКОН МВД России по Дагестану, используя свое служебное положение, занимаются распространением наркотика в Хасавюрте. В результате было возбуждено уголовное дело.