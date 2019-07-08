Матвиенко: почти 80% минеральной воды в магазинах является контрафактом

08.07.19 16:25

© РИА Новости. Денис Абрамов

8 июля. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости жесткой борьбы с компаниями, производящими контрафактную минеральную воду.

"На полках ещё много минеральной воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию. (...) Мы эту тему держим на слуху (..) и уже принимаются необходимые меры на этот счёт, в том числе по борьбе с контрафактом", - сказала Матвиенко в Ставрополе в ходе совещания с властями региона в понедельник.

Она подчеркнула, что не только Совету Федерации, но и краевым властям надо "жестко бороться с теми, кто производит контрафакт".

Матвиенко уточнила, что Роспатент уже наказал 30 компаний, выпускающих минеральную воду "Ессентуки", которые на самом деле не добывают эту минеральную воду в источниках Ессентуков.

"Я уверена, что будут найдены и правовые решения и финансовые, нам надо сохранить природные богатства, привести эти источники в порядок, нужны большие инвестиции, чтобы не погубить их, нам надо озаботиться экологией, чтобы сохранять эти источники", - сказала она.

В частности, по ее словам, "нужен отдельный план мер по сохранению и развитию минеральных источников на Кавминводах".