Десять партий выдвинули кандидатов в депутаты марийского Госсобрания

08.07.19 16:27

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 июля. Interfax-Russia.ru - Десять партий представили списки кандидатов в депутаты Государственного собрания Марий Эл седьмого созыва, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии республики в понедельник.

Так, за депутатские мандаты намерены бороться марийские региональные отделения "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Партии Роста", "Коммунистической партии "Коммунисты России", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", "Российской экологической партии "Зеленые", "Партии Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу", а также партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными".

Всего по партийным спискам выдвинуто 348 человек. Списки кандидатов региональных отделений "Единой России" и "Справедливой России" уже зарегистрированы.

По одномандатным округам выдвинуто 217 представителей девяти политических партий.

"По состоянию на 8 июля в порядке самовыдвижения по 18 одномандатным избирательным округам выдвинулись и представили свои документы в окружные избирательные комиссии 24 кандидата", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время непарламентским партиям, а также кандидатам, выдвинутым от таких партий, либо в порядке самовыдвижения, предстоит сбор подписей в поддержку своего выдвижения.

Для регистрации республиканского списка кандидатов необходимо представить 2 тыс. 712 подписей, что составляет 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории республики. Для регистрации кандидата-одномандатника необходимо собрать 3% от числа избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа.

Итоги регистрации ЦИК республики подведет 2 августа.

Выборы депутатов Госсобрания Марий Эл пройдут в единый день голосования - 8 сентября.

Как сообщалось, всего 8 сентября 2019 года будут избраны 52 депутата республиканского парламента седьмого созыва.

В текущем году изменены пропорции избрания депутатов Госсобрания: до 39 увеличено число одномандатных округов, до 13 сокращено число депутатских мандатов по партийным спискам. В связи с этим утверждена новая схема 39 одномандатных избирательных округов.

Ранее 26 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, 26 - по партийным спискам.

Также изменена структура республиканского списка кандидатов: упразднена общереспубликанская часть, а список кандидатов будет состоять только из региональных групп.

Корректировки коснулись и порядка формирования избирательных фондов.

Так, увеличены предельные размеры избирательных фондов для кандидатов (с 1 до 5 млн рублей) и для избирательных объединений (с 50 до 100 млн рублей).

Кроме того, на выборах депутатов Госсобрания будет применяться механизм "Мобильный избиратель": граждане смогут голосовать не только по месту постоянной прописки, но по месту своего нахождения.

Прошлые выборы депутатов Госсобрания Марий Эл прошли 14 сентября 2014 года.

По итогам выборов по республиканскому избирательному округу были избраны 26 депутатов: 20 представителей "Единой России", четверо представителей КПРФ и два представителя ЛДПР.

По одномандатным округам все 26 мандатов заняли представители "Единой России". Явка избирателей составила 41,67%.