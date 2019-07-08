Уровень средней зарплаты учителей в Алтайском крае к концу 2019 года вырастет до 28 тыс. рублей

08.07.19 16:39

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 июля. Interfax-Russia.ru - Зарплаты учителей повысят в Алтайском крае с сентября 2019 года, сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко на пресс-конференции в понедельник.

"С 1 сентября мы выходим на новую модель оплаты труда педагогических работников. На 1 июня 2019 года средняя зарплата педагогов составляет 24 тыс. 160 рублей. Это выше уровня 2018 года на 8-10%. Если говорить о номинальной зарплате, то это выше на 5-6%. Однако около 3 тыс. учителей, а это более 10% всех педагогов, получают в районе 15 тыс. рублей. Есть часть учителей, который получают уровень МРОТ. Нельзя относиться так дальше к учителям. (...) К концу декабря средняя зарплата педагогов будет в районе 28 тыс. рублей", - сказал министр.

Он отметил, что решение об увеличении фонда оплаты труда принято в мае, а повышенную зарплату учителя будут получать уже с сентября 2019 года.

"Мы увеличили окладную часть в 2,5 раз - до 7 тыс. рублей. Это основа для расчета компенсационных и стимулирующих выплат. Около 500 млн рублей пойдут на выравнивание МРОТ и изменение окладной части с октября 2019 года. В среднем каждый учитель с сентября увидит увеличение зарплаты на сумму от 1 до 3 тыс. рублей. Существенный прирост увидят люди, которые несправедливо находятся в зоне зарплат до 15 тыс. рублей - порядка 3 тыс. человек", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в регионе назрела необходимость формирования повышенной гарантированной части зарплаты педагогических работников. В настоящее время 7,5 млрд рублей из краевого бюджета идет на оплату труда педагогов в муниципальных школах.