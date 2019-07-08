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Дело о неповиновении сотрудникам ФСБ возбуждено в отношении сына экс-главы волгоградского управления СКР

© РИА Новости. Евгений Биятов
8 июля. Interfax-Russia.ru - Дзержинский районный суд Волгограда в понедельник начал рассмотрение административного дела в отношении Михаила Музраева - сына бывшего руководителя регионального следственного управления СКР Михаила Музраева, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Из материалов дела, которые были озвучены судьей в ходе заседания, следует, что административное дело в отношении Михаила Музраева-младшего возбуждено по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов Федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей).

"Согласно протоколу от 10 июня 2019 года, Михаил Музраев совершил неповиновение законному распоряжению и требованию сотрудника ФСБ РФ", - сказала судья Елена Гринченко.

Она сообщила, что в период проведения следственных действий по месту проживания экс-руководителя регионального следственного управления СКР Музраева его сын на требования сотрудников ФСБ России оставаться на месте и не противодействовать проведению следственных действий проявил агрессию и стал нецензурно выражаться.

Кроме того, согласно материалам дела, Музраев-младший предпринял попытку оказать физическое воздействие на сотрудника спецподразделения ФСБ России. В результате для обеспечения безопасности участников следственных действий на Музраева-младшего были надеты наручники.

Сам Музраев-младший в суд не явился. Со слов его адвоката Сергея Наумовича, по причине "расстройства желудка". Защитник заявил, что его подзащитный не согласен с вменяемым ему правонарушением.

"Дело сфальсифицировано. Мы подготовим заявление и направим его в следственные органы. Действия моего подзащитного явились ответом на действия сотрудников ФСБ в отношении него", - сказал Наумович.

Защитник попросил суд отложить судебное заседание для допроса иных свидетелей, явку которых он обеспечит, в том числе своего подзащитного и его матери.

Судебное заседание отложено до 25 июля.

Михаил Музраев-младший ранее работал следователем Коптевского межрайонного следственного отдела Москвы. В декабре 2017 года в сети интернет появилось видео, как он нецензурно выражается, беседуя с пришедшими к нему сотрудниками полиции. СК РФ была организована служебная проверка по факту неподобающего поведения следователя в нерабочее время в ходе инцидента с сотрудниками правопорядка.

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности (ФСБ) России совместно с подразделениями СК и полиции по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году путем поджога его домовладения задержан "криминальный авторитет" Евгений Ремезов.

По данным спецслужбы, целью преступной акции было устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, находившегося в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур.

В результате расследования были установлены пятеро участников, непосредственно причастные к совершению преступления, трое из которых были задержаны в 2017 году. Один скрылся в США, где сейчас отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Америки.

Музраев, а также еще один фигурант - волгоградский предприниматель Владимир Зубков - были задержаны и арестованы по этому делу в июне нынешнего года.

Генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев возглавлял волгоградское управление СКР с 2011 года по декабрь 2018 года.

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