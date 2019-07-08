Калви заявил, что дал следствию показания, доказывающие необоснованность обвинения

08.07.19 17:11

© РИА Новости. Илья Питалев

8 июля. Interfax-Russia.ru - Старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", заявил в суде, что предоставил следствию показания по своему уголовному делу, передал корреспондент "Интерфакса".

"Несколько недель тому назад я дал показания следствию по этому делу. (. . .) Все это время (с момента задержания и ареста - ИФ) я тщательно готовился к допросу", - заявил Калви в Басманном суде Москвы.

В понедельник Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Калви.

"Я уверен, что мои показания убедительно объясняют действия банка и необоснованность обвинения", - добавил бизнесмен.

Калви подчеркнул, что "намерен помочь следствию разобраться во всех тонкостях этого дела".

В свою очередь, адвокат предпринимателя Тимофей Гриднев отметил, что показания Калви заняли 16 листов. "Он подробно рассказал обо всех транзакциях, обо всех участниках процесса. Это совершенно иная версия, которую когда-либо представали потерпевшие, и которая существенно уменьшает основания для его подозрения (в совершении преступления - ИФ)", - сказал Гриднев.

Следователь, выступая еще до заявления Калви, отмечал, что следствию необходимо проверить показания бизнесмена.

Майкл Калви проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159). Свою вину бизнесмен отрицает и утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над кредитной организацией.

В феврале Калви по ходатайству следствия был заключен судом под стражу, в апреле - переведен под домашний арест.