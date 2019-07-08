Воронежская область к 2020г ожидает более $1 млрд экспорта промышленной продукции

08.07.19 17:19

8 июля. Interfax-Russia.ru - Воронежская область по итогам 2019 года рассчитывает достигнуть объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в размере $1 млрд 41 млн, сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь об этом шла на заседании президиума облправительства, посвященном вопросам реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в части промышленного экспорта, которое в понедельник провел замгубернатора - первый зампредседателя правительства области Виталий Шабалатов.

Замруководителя департамента промышленности и транспорта области Николай Белов в ходе заседания доложил, что нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" для Воронежской области к концу 2024 года установлено значение показателя объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции (в стоимостном выражении) в размере $2 млрд 6 млн. По итогам 2018 года объем экспорта промышленной продукции составил $1 млрд 29 млн. По итогам 2019 года должен быть достигнут объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в размере $1 млрд 41 млн. Таким образом ожидаемый прирост к концу текущего года должен составить 1,2%. По итогам 4 месяцев текущего года объем экспорта составил $276 млн.

Достижение поставленных задач обеспечивает региональный проект "Промышленный экспорт", в рамках которого реализуется кластерная политика. Предприятия осваивают новые виды экспортноориентированной продукции, а также пользуются комплексом мер государственной поддержки, в том числе, заключают специальные инвестиционные контракты (СПИК), что дает предприятиям налоговые преференции, отмечается в сообщении.

Один из таких контрактов планируется заключить с АО "Воронежсинтезкаучук" для реализации инвестпроекта по производству новой марки термоэластопластов ТЭП-100. Это позволит увеличить совокупную производственную мощность до 135 тысяч тонн в год, а объем экспорта термоэластопластов к 2024 году - более чем в 2 раза.

Помимо этого деятельность регионального кластера производителей нефтегазового и химического оборудования позволила организовать в 2018 году поставку на экспорт товаров собственного производства на сумму 326,2 млн рублей. В 2019 году планируется увеличение объемов поставок на 30% (425 млн рублей), а к 2020 году темп роста по сравнению с 2018 годом составит 146% (622,5 млн рублей).

Необходимыми компетенциями и потенциалом для существенного увеличения объема поставок продукции на экспорт обладает и межрегиональный насосостроительный кластер, вновь созданный в конце прошлого года. Предприятия кластера уже занимают 5% рынка страны по производству насосных агрегатов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России разработал новый порядок поддержки предприятий промышленности в рамках федерального проекта "Промышленный экспорт", входящего в состав нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Предприятиям, которые реализуют корпоративные программы, направленные на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и экспорта продукции, открыт доступ к ряду механизмов льготного кредитования инвестиционных проектов. На получение данной меры господдержки в регионе подано шесть заявок с общим объемом инвестиций порядка 15 млрд рублей до 2024 года.

Кроме того в рамках реализации регионального проекта создается система продвижения и позиционирования промышленной продукции, включающая в себя проведение выставок, конференций и других мероприятий, в том числе международных, а также различных конкурсов.

По итогам обсуждения доклада Шабалатов дал ряд поручений, в том числе, подготовить анализ экспортного потенциала существующих предприятий, имеющихся рисков и сопоставить результаты с целевыми показателями, обозначенными в нацпроекте.