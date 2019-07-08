Большой спорт идет: Екатеринбург получил право на проведение Универсиады в 2023 году
  
Волна проблем: спасавшего свой коттедж после паводка мэра Нижнеудинского района могут уволить
   
Скидка за детей: государство погасит часть ипотеки многодетным семьям
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
08.07.19 17:19

Воронежская область к 2020г ожидает более $1 млрд экспорта промышленной продукции

8 июля. Interfax-Russia.ru - Воронежская область по итогам 2019 года рассчитывает достигнуть объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в размере $1 млрд 41 млн, сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь об этом шла на заседании президиума облправительства, посвященном вопросам реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в части промышленного экспорта, которое в понедельник провел замгубернатора - первый зампредседателя правительства области Виталий Шабалатов.

Замруководителя департамента промышленности и транспорта области Николай Белов в ходе заседания доложил, что нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" для Воронежской области к концу 2024 года установлено значение показателя объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции (в стоимостном выражении) в размере $2 млрд 6 млн. По итогам 2018 года объем экспорта промышленной продукции составил $1 млрд 29 млн. По итогам 2019 года должен быть достигнут объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в размере $1 млрд 41 млн. Таким образом ожидаемый прирост к концу текущего года должен составить 1,2%. По итогам 4 месяцев текущего года объем экспорта составил $276 млн.

Достижение поставленных задач обеспечивает региональный проект "Промышленный экспорт", в рамках которого реализуется кластерная политика. Предприятия осваивают новые виды экспортноориентированной продукции, а также пользуются комплексом мер государственной поддержки, в том числе, заключают специальные инвестиционные контракты (СПИК), что дает предприятиям налоговые преференции, отмечается в сообщении.

Один из таких контрактов планируется заключить с АО "Воронежсинтезкаучук" для реализации инвестпроекта по производству новой марки термоэластопластов ТЭП-100. Это позволит увеличить совокупную производственную мощность до 135 тысяч тонн в год, а объем экспорта термоэластопластов к 2024 году - более чем в 2 раза.

Помимо этого деятельность регионального кластера производителей нефтегазового и химического оборудования позволила организовать в 2018 году поставку на экспорт товаров собственного производства на сумму 326,2 млн рублей. В 2019 году планируется увеличение объемов поставок на 30% (425 млн рублей), а к 2020 году темп роста по сравнению с 2018 годом составит 146% (622,5 млн рублей).

Необходимыми компетенциями и потенциалом для существенного увеличения объема поставок продукции на экспорт обладает и межрегиональный насосостроительный кластер, вновь созданный в конце прошлого года. Предприятия кластера уже занимают 5% рынка страны по производству насосных агрегатов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России разработал новый порядок поддержки предприятий промышленности в рамках федерального проекта "Промышленный экспорт", входящего в состав нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Предприятиям, которые реализуют корпоративные программы, направленные на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и экспорта продукции, открыт доступ к ряду механизмов льготного кредитования инвестиционных проектов. На получение данной меры господдержки в регионе подано шесть заявок с общим объемом инвестиций порядка 15 млрд рублей до 2024 года.

Кроме того в рамках реализации регионального проекта создается система продвижения и позиционирования промышленной продукции, включающая в себя проведение выставок, конференций и других мероприятий, в том числе международных, а также различных конкурсов.

По итогам обсуждения доклада Шабалатов дал ряд поручений, в том числе, подготовить анализ экспортного потенциала существующих предприятий, имеющихся рисков и сопоставить результаты с целевыми показателями, обозначенными в нацпроекте.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.07.19 17:11
Калви заявил, что дал следствию показания, доказывающие необоснованность обвинения
.
  08.07.19 15:02
Девелопер Худоян, обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд рублей, переведен в СИЗО
.
  08.07.19 14:56
В Шереметьево опровергли повышение зарплат грузчикам до 200 тысяч рублей
.
  08.07.19 13:29
ЦОДД призвал автомобилистов тщательно соблюдать ПДД в разгар велосезона
.
  08.07.19 13:27
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины слабее мужчин умом
.
  08.07.19 10:44
Более 500 млн руб выделено на достройку ЖК "Марушкино" в Москве
.
  08.07.19 10:41
Большинство россиян выступают за регистрацию брака - опрос
.
  05.07.19 18:04
Пожар на газовой АЗС в "новой" Москве ликвидирован - МЧС
.
  05.07.19 17:07
Газовая АЗС горит в Новой Москве, пострадал один человек
.
  05.07.19 15:59
Пятеро сотрудников ФСБ арестованы в Москве по делу о разбое


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket