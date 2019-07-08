Около 10 тысяч человек совершат круиз по Черному морю на лайнере "Князь Владимир" этим летом

08.07.19 17:42

© РИА Новости. Виталий Аньков

8 июля. Interfax-Russia.ru - Круизный лайнер "Князь Владимир" зашел в порт Сочи в день открытия Морского фестиваля, который проходит с 6 по 8 июля в морском порту курорта в честь 85-летия c начала строительства морского порта города-курорта.

"Интерес к круизному отдыху в нашей стране растет. В том числе, со стороны иностранцев. Мы видим это и стараемся развивать, закреплять этот интерес новыми, доступными программами, расширяем географию маршрута", - сказал журналистам генеральный директор компании "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко в понедельник.

Он отметил, что 12 мая 2019 года для лайнера открылся третий сезон навигации по Чёрному морю. Почти за два месяца работы судно успешно выполнило 10 рейсов. Более 3 тыс. россиян и граждан других государств уже отдохнули на его борту. До периода штормов - это середина октября - "Князь Владимир" совершит еще 14 рейсов.

"Мы рады, что гостей на борту лайнера становится больше. Ожидаем, что в текущем году "Князь Владимир" примет почти 10 тысяч пассажиров", - сообщил Глуховщенко.

По его словам, планируется, что в следующем году лайнер будет заходить и в Сухумский морской порт.

Во время морского фестиваля круизный лайнер "Князь Владимир" уже посетили около 5 тыс. человек. В программе также бесплатные экскурсии на борту и встречи с экипажем.

Девятипалубный круизный лайнер "Князь Владимир" с 2017 года в период летней навигации выполняет рейсы по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. За три года "Князь Владимир" заходил в южные морские ворота России более 30 раз.