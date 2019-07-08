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08.07.19 17:48

Установку по получению воды из воздуха испытывают ученые в Крыму

© РИА Новости. Владимир Вяткин
8 июля. Interfax-Russia.ru - Ученые Всероссийского института механизации (ВИМ) сельского хозяйства привезли в Крым для испытаний установку "Радуга", дающую более 1 тыс. литров воды в сутки.

Апробация изобретения проходит на опытном участке Крымского федерального университета (КФУ) в Форосе на юге полуострова, сообщила пресс-служба КФУ в понедельник.

Отсутствие в Крыму достаточного количества технической воды для полива после перекрытия Северо-Крымского канала Украиной, которая не признает российский статус региона, является одной из значимых проблем полуострова.

"Мы уже давно выдвинулись на внешние рынки, но так как стоит задача испытать "Радугу" именно в Крыму, мы приехали, чтобы запроектировать установку, которая сначала давала хотя бы 20 кубов воды", - отметил завлабораторией систем применения возобновляемых источников энергии ВИМ Сергей Доржиев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ученые планируют запустить опытно-промышленную эксплуатацию "Радуги" в июне 2020 года, так как на подготовительные работы уйдет около года.

"В верхней части воздушного родника стоит так называемый "завихритель", в который при температуре выше 25 градусов попадает ветер, закручивается и двигается в охладительный блок. В нем находятся труба Ранки и охладительные трубы, которые закопаны на глубину промерзания. На трубе Ранки воздух раскручивается и делится пополам: горячий в одну сторону, холодный - в другую. Горячий воздух, попадая на холодные трубки, выдает воду", - пояснил Доржиев принцип работы установки.

В Крымском федеральном университете в настоящее время реализуется проект по созданию инновационной долины развития сельского хозяйства. Опытный участок университета, где будет расположена установка "Радуга", входит в комплекс этих исследований и разработок.

"В Российской Федерации больше нет таких участков земли, где можно было бы отрабатывать ведение сельского хозяйства по оливковым деревьям, инжиру, хурме, зизифусу и гранату", - утверждает проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

"В горах из-за сложной геологии решить вопрос орошения практически невозможно. Как только мы разработаем необходимые протоколы, многие фермеры захотят внедрять эти технологии на свои участки. Таким образом, полуостров не только увеличит урожайность уже существующих сельских угодий, но и введет в эксплуатацию новые земли", - сказал он.

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