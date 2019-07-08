Глава Карачаево-Черкесии вручил медали "За любовь и верность" 25 образцовым семьям республики

08.07.19 17:54

Фото с официального сайта главы и правительства Карачаево-Черкесии

8 июля. Interfax-Russia.ru - В День семьи, любви и верности в столице Карачаево-Черкесии Черкесске состоялось чествование супружеских пар, проживших в браке более четверти века и достойно воспитавших детей.

"Семья - самое главное в жизни каждого человека. В ней связь между поколениями, источник душевного тепла и поддержки на жизненном пути. В нашей стране защита семейных ценностей, помощь многодетным семьям, охрана материнства и детства являются абсолютными государственными приоритетами. В Карачаево-Черкесии этим вопросам всегда уделялось и будет уделяться самое пристальное внимание", - сказал глава КЧР Рашид Темрезов на торжественной церемонии.

Он подчеркнул, что региональные власти стараются создавать все условия для того, чтобы подрастающее поколение имело как можно больше возможностей для здорового роста и полноценного личностного развития.

Глава региона также отметил, что сохранение традиционных устоев, основанных на принципах любви, уважения друг к другу ориентируют молодежь на создание дружных семейных пар, готовых рука об руку строить свой личный жизненный успех, трудиться на благо региона и страны.

В праздничный день руководитель республики вручил медали и грамоты "За любовь и верность" 25 семьям, которые за десятилетия счастливой супружеской жизни вырастили достойных детей и внуков, а также стали примером сохранения семейных ценностей и устоев.