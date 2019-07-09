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09.07.19 06:14
Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось до 457 человек
"По данным на утро вторника, всего с начала наводнения за медпомощью обратилось 3 тыс. 298 человек, в том числе 534 ребенка. Госпитализированы 457 человек, в том числе 108 детей", - сообщил сотрудник пресс-службы.
По его словам, число погибших с понедельника не изменилось. Как ранее уже ообщалось, обнаружены тела 23 человек. Поданным МЧС, один погибший найден в Тайшетском районе, четыре - в Нижнеудинском районе, 18 - в городе Тулун и Тулунском районе. Числятся без вести пропавшими девять человек.
В девяти пунктах временного размещения (ПВР) находятся 342 человека, из них 81 ребенок.
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