Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось до 457 человек

09.07.19 06:14

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 июля. Interfax-Russia.ru - В зоне наводнения Иркутской области за минувшие сутки за медицинской помощью обратились 86 человек, в том числе 16 детей, из которых 15 человек, в том числе четыре ребенка, были госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По данным на утро вторника, всего с начала наводнения за медпомощью обратилось 3 тыс. 298 человек, в том числе 534 ребенка. Госпитализированы 457 человек, в том числе 108 детей", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, число погибших с понедельника не изменилось. Как ранее уже ообщалось, обнаружены тела 23 человек. Поданным МЧС, один погибший найден в Тайшетском районе, четыре - в Нижнеудинском районе, 18 - в городе Тулун и Тулунском районе. Числятся без вести пропавшими девять человек.

В девяти пунктах временного размещения (ПВР) находятся 342 человека, из них 81 ребенок.