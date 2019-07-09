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Матпомощь получили более 26 тыс. пострадавших от наводнения в Иркутской области

© РИА Новости. Михаил Мордасов
9 июля. Interfax-Russia.ru - Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 26 тыс. 538 пострадавших от наводнения жителей Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Всего принято заявлений на единовременную выплату от 36 тыс. 952 человек", - говорится в сообщении.

Компенсации по 50 тыс. и 100 тыс. рублей за частичную и полную утерю имущества получили 1 тыс. 139 человек. Подали заявления 5 тыс. 680 пострадавших, готовы документы у 2 тыс. 459.

Выплаты по 1 млн рублей получили родственники 13 погибших в наводнении.

"У двух погибших нет родственников, их захоронение будет производить муниципалитет. У остальных - дальние родственники будут доказывать свое право через суд. Еще по одному погибшему выплата будет оформляться, когда подъедет родственник из другой страны", - цитирует пресс-служба министра социального развития региона Владимира Родионова.

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