Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась до 88 тыс. га

09.07.19 06:41

© РИА Новости. Константин Чалабов

9 июля. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 12 лесных пожаров на 750,5 га, продолжает действовать 103 очага общей площадью более 88 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Из всех зарегистрированных лесных пожаров лишь четыре возникли по вине местного населения, остальные - от гроз", - говорится в сообщении.

Режимы ЧС из-за лесных пожаров введены на территории семи районов - Чунского, Усть-Илимского, Жигаловского, Киренского, Нижнеилимского, Мамско-Чуйского, Казачинско-Ленского. Режим повышенной готовности действует в Катангском районе.

По данным облправительства, за сутки на землях лесного фонда было ликвидировано 11 пожаров площадью 680,5 га: четыре в Чунском, два - в Бодайбинском, по одному - в Братском, Жигаловском, Киренском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах. Один пожар площадью 70 га потушен в лесах Минобороны РФ в Чунском районе.

В локализованном состоянии на утро вторника перешли 16 пожаров общей площадью 16 тыс. 197 га. В лесном фонде "поймали" 15 очагов: по четыре в Чунском и Киренском районах, по два - в Усть-Илимском и Усть-Удинском районах, по одному - в Жигаловском, Мамско-Чуйском и Нижнеилимском районах. Локализован также очаг площадью 8 га на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в Иркутском районе.

Продолжают развиваться 38 природных пожаров общей площадью 15 тыс. 482 га. В лесном фонде 26 очагов: 13 - в Киренском районе, пять - в Мамско-Чуйском, четыре - в Катангском, по три - в Жигаловском и Нижнеилимском районах, по два - в Качугском, Бодайбинском, Усть-Кутском районах, по одному - в Казачинско-Ленском и Чунском районах. Два очага на 88 га действует на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в Качугском районе.

В зоне космического контроля зарегистрировано 49 природных пожаров на общей площади 56 тыс. 375 га. Тушение их не ведется из-за крайней удаленности, отсутствию угроз поселениям и объектам экономики.