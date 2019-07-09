Иркутский губернатор попросил СКР проверить мэра, обвиняемого в использовании техники в личных целях при ликвидации наводнения

09.07.19 06:46

© РИА Новости. Владимир Смирнов

9 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в Следственное управление СКР по региону обращение для проведения проверки действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова при ликвидации последствий наводнения, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Обращение направлено в рамках исполнения поручения вице-премьера РФ Виталия Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации ЧС в регионе.

"Основанием для обращения стало требование отстранить мэра Нижнеудинского района от исполнения обязанностей в связи с информацией о фактах использования им специальной коммунальной техники в личных целях во время ликвидации последствий стихии", - говорится в сообщении.

Губернатор также потребовал от Худоногова предоставить пояснение для оценки его действий.

"В настоящее время обязанности мэра Нижнеудинского района исполняет заместитель главы муниципального образования Анатолий Крупенев", - отмечается в сообщении.