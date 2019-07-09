Учет амурского тигра пройдет на Дальнем Востоке зимой 2021-2022 года

09.07.19 06:49

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 июля. Interfax-Russia.ru - Специалисты проведут полный учет российской популяции редкого амурского тигра на Дальнем Востоке зимой 2021-2022 года, сообщил журналистам генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Я надеюсь, что в зиму 2021-2022 года учет амурского тигра будет проведен", - сказал Арамилев во вторник.

Он отметил, что прошлый учет популяции редкого хищника проводился в 2014 -2015 годах. Следующий должен был пройти зимой 2019-2020 годах, но специалисты решили отложить его и провести подготовку более тщательно.

"Мы выявили важную тенденцию - количество людей, которые могут работать в лесу и проводить учет, все меньше (...) Единственный выход - идти по пути оптимизации процессов, чтобы мы сами были уверены в собранных данных. Идет разработка программ, которые позволяют людям, собирающим следы, фотографировать, измерять их за человека. И мы не успеваем к 19-20 году подготовить всех людей. Мы добавили себе время, чтобы провести качественно подготовку", - отметил Арамилев.