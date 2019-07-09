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09.07.19 06:49
Учет амурского тигра пройдет на Дальнем Востоке зимой 2021-2022 года
"Я надеюсь, что в зиму 2021-2022 года учет амурского тигра будет проведен", - сказал Арамилев во вторник.
Он отметил, что прошлый учет популяции редкого хищника проводился в 2014 -2015 годах. Следующий должен был пройти зимой 2019-2020 годах, но специалисты решили отложить его и провести подготовку более тщательно.
"Мы выявили важную тенденцию - количество людей, которые могут работать в лесу и проводить учет, все меньше (...) Единственный выход - идти по пути оптимизации процессов, чтобы мы сами были уверены в собранных данных. Идет разработка программ, которые позволяют людям, собирающим следы, фотографировать, измерять их за человека. И мы не успеваем к 19-20 году подготовить всех людей. Мы добавили себе время, чтобы провести качественно подготовку", - отметил Арамилев.
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