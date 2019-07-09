WWF планирует выпустить первых леопардов из новой популяции в тайгу Приморья в 2023 году

09.07.19 06:52

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 июля. Interfax-Russia.ru - Строительство центра реинтродукции дальневосточного леопарда начнется в текущем году, первый выпуск животных из новой популяции в тайгу Приморского края планируется провести в 2023 году.

"У нас есть проект с помощью Лазовского заповедника, отведена земля, где мы в этом году, очень надеемся, начнем строительство. Датой окончания поставили 2022 год. Надеемся, что в 2023 году уже будет выпуск леопарда", - сообщил на семинаре в рамках дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга" директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Петр Осипов.

По его словам, стоимость проекта составляет 4,5 млн евро. Сумма уже найдена. Центр реинтродукции дальневосточного леопарда будет включать хозяйственную часть, блок для обучения, реабилитации, подготовки животных к выпуску. Также планируется создать центр для разведения леопардов, но он может быть исключен из плана.

"По договоренности с Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) есть два пути: они предлагают привоз взрослых размножающихся пар, второй подход - привоз котят. Если у нас будут котята, то центр разведения может быть не нужен", - сказал Осипов.

При этом он отметил, что центр разведения леопардов, в случае необходимости, может быть построен в Лазовском заповеднике, в нацпарке "Земля леопарда" или в Уссурийском заповеднике. Реабилитационный центр расположится в Лазовском заповеднике.

По словам Осипова, программа по созданию новой популяции дальневосточного леопарда в Приморье кроме строительства центра включает также подготовку территории: это работа с местным населением, учет кормовой базы хищника.