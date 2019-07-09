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09.07.19 08:24
Москва вошла в тройку мировых лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi
За 2018 год Москва почти вдвое увеличила количество общедоступных точек Wi-Fi и приблизилась к Сеулу, занимающему второе место, говорится в сообщении.
Внутри Садового и Третьего транспортного кольца создано более 3 тыс. точек доступа к Интернету, в библиотеках - более 2 тыс., в парках - более 1 тыс., общежитиях - более 8 тыс., музеях - около 400, отмечается в исследовании.
Кроме того, Москва заняла первое место по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения. Порядка 90% москвичей живут в шаговой доступности от таких территорий.
Более 60% жителей Москвы живут в радиусе 500 метров от культурно-досуговых объектов, что ставит город на пятое место среди крупнейших мегаполисов мира, подчеркивают эксперты.
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