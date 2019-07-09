Москва вошла в тройку мировых лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi

09.07.19 08:24

© РИА Новости. Александр Вильф

9 июля. Interfax-Russia.ru - По числу бесплатных точек доступа Wi-Fi российская столица обогнала Нью-Йорк, Лондон и Токио и вошла в тройку крупнейших мегаполисов, сообщает сайт мэрии Москвы со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PWC).

За 2018 год Москва почти вдвое увеличила количество общедоступных точек Wi-Fi и приблизилась к Сеулу, занимающему второе место, говорится в сообщении.

Внутри Садового и Третьего транспортного кольца создано более 3 тыс. точек доступа к Интернету, в библиотеках - более 2 тыс., в парках - более 1 тыс., общежитиях - более 8 тыс., музеях - около 400, отмечается в исследовании.

Кроме того, Москва заняла первое место по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения. Порядка 90% москвичей живут в шаговой доступности от таких территорий.

Более 60% жителей Москвы живут в радиусе 500 метров от культурно-досуговых объектов, что ставит город на пятое место среди крупнейших мегаполисов мира, подчеркивают эксперты.