|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.07.19 08:28
Лишившихся крова жителей Иркутской области переселяют в пункты долговременного размещения
"9 июля запланировано размещение всех граждан из пунктов временного в пункты долговременного размещения", - сказали в пресс-службе.
В пострадавших населенных пунктах организована полноценная работа медслужб. "Медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме. Вопросы льготного лекарственного обеспечения взяты на особый контроль. Для осуществления подворовых обходов организовано 70 бригад медицинских работников, в состав которых входят психологи", - сказал собеседник агентства.
В результате наводнения по-прежнему зарегистрированы 23 погибших (в том числе один ребенок), остается неизвестной судьба девяти человек.
Психологическая помощь населению была оказана в 482 случаях, на телефон "горячей линии", организованной на базе Главного управления МЧС России по Иркутской области, поступило более 6,5 тыс. обращений.
Между тем, в домах жителей пострадавших от наводнения районов снова появилась электроэнергия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ во вторник.
"Энергоснабжение восстановлено во всех районах Иркутской области, подвергшихся разрушительному действию дождевого паводка", - заявили в ведомстве.
По данным пресс-службы, спасатели круглосуточно разбирают аварийные здания, расчищают улицы от мусора и вывозят его на полигоны. Оказывают адресную помощь по откачке воды из домов и с придомовых территорий и доставке технической воды населению.
"В минувшие сутки удалось устранить затор под мостом на федеральной трассе. Проведена откачка воды и очищены 5 тыс. 897 подворий и 63 улицы. Вывезено почти 40 тыс. куб. м мусора. Пострадавшему населению доставлены и выданы 105 тыс. литров бутилированной воды, 99,5 тонн продуктов питания", - сообщили в ведомстве.
В Тулуне на данный момент остаются подтопленным 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек, 190 приусадебных участков.
"В этом населенном пункте произведен отвод воды с четырех придомовых территорий. В городе Нижнеудинск произведен отвод воды с трех подтопленных участков местности. Дальнейшая работа проводится по заявкам населения, для чего задействованы 22 аварийно-восстановительные бригады, 81 человек, 25 единиц спецтехники", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь прибывшие в Тулун подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск Минобороны России приступили к проведению дезинфекционных работ на водозаборе "Красный яр" и системе централизованного водоснабжения.
"Военные специалисты продезинфицировали внутренние и наружные поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной - всего около 1,2 тыс. кв. метров", - сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.
Кроме того, совместно с тулунским Центром гигиены и эпидемиологии подразделения РХБ защиты провели дезинфекцию двух скважин водозабора.
Военнослужащие также проводят дезинфекцию подворий и откачку воды из подвалов жилых домов в Тулуне, где уже проведены работы по разбору завалов.
"Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу, подвозят и выдают питьевую воду, проводят исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов", - говорится в сообщении.
Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне.
Подземный водозабор в Тулуне был затоплен 28 июня, когда река Ия прорвала защитную дамбу. Его удалось запустить около часа ночи 7 июля. В дома поступает вода технического качества, пить которую категорически запрещается.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket