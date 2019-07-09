Лишившихся крова жителей Иркутской области переселяют в пункты долговременного размещения

09.07.19 08:28

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Иркутской области

9 июля. Interfax-Russia.ru - Жителей Иркутской области, которых наводнение оставило без крова, начинают расселять в благоустроенные места долговременного пребывания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"9 июля запланировано размещение всех граждан из пунктов временного в пункты долговременного размещения", - сказали в пресс-службе.

В пострадавших населенных пунктах организована полноценная работа медслужб. "Медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме. Вопросы льготного лекарственного обеспечения взяты на особый контроль. Для осуществления подворовых обходов организовано 70 бригад медицинских работников, в состав которых входят психологи", - сказал собеседник агентства.

В результате наводнения по-прежнему зарегистрированы 23 погибших (в том числе один ребенок), остается неизвестной судьба девяти человек.

Психологическая помощь населению была оказана в 482 случаях, на телефон "горячей линии", организованной на базе Главного управления МЧС России по Иркутской области, поступило более 6,5 тыс. обращений.

Между тем, в домах жителей пострадавших от наводнения районов снова появилась электроэнергия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ во вторник.

"Энергоснабжение восстановлено во всех районах Иркутской области, подвергшихся разрушительному действию дождевого паводка", - заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы, спасатели круглосуточно разбирают аварийные здания, расчищают улицы от мусора и вывозят его на полигоны. Оказывают адресную помощь по откачке воды из домов и с придомовых территорий и доставке технической воды населению.

"В минувшие сутки удалось устранить затор под мостом на федеральной трассе. Проведена откачка воды и очищены 5 тыс. 897 подворий и 63 улицы. Вывезено почти 40 тыс. куб. м мусора. Пострадавшему населению доставлены и выданы 105 тыс. литров бутилированной воды, 99,5 тонн продуктов питания", - сообщили в ведомстве.

В Тулуне на данный момент остаются подтопленным 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек, 190 приусадебных участков.

"В этом населенном пункте произведен отвод воды с четырех придомовых территорий. В городе Нижнеудинск произведен отвод воды с трех подтопленных участков местности. Дальнейшая работа проводится по заявкам населения, для чего задействованы 22 аварийно-восстановительные бригады, 81 человек, 25 единиц спецтехники", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь прибывшие в Тулун подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск Минобороны России приступили к проведению дезинфекционных работ на водозаборе "Красный яр" и системе централизованного водоснабжения.

"Военные специалисты продезинфицировали внутренние и наружные поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной - всего около 1,2 тыс. кв. метров", - сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

Кроме того, совместно с тулунским Центром гигиены и эпидемиологии подразделения РХБ защиты провели дезинфекцию двух скважин водозабора.

Военнослужащие также проводят дезинфекцию подворий и откачку воды из подвалов жилых домов в Тулуне, где уже проведены работы по разбору завалов.

"Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу, подвозят и выдают питьевую воду, проводят исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне.

Подземный водозабор в Тулуне был затоплен 28 июня, когда река Ия прорвала защитную дамбу. Его удалось запустить около часа ночи 7 июля. В дома поступает вода технического качества, пить которую категорически запрещается.