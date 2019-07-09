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09.07.19 08:59
Эксперты из России и Нидерландов обсудят в Поморье сохранение северных мельниц
Как сообщает пресс-служба музея, в семинаре по сохранению северных мельниц примут участие молинологи (эксперты по ветряным мельницам) из Нидерландов, генеральный консул Нидерландов в Санкт-Петербурге Лионел Вейр, представители российских музеев, в экспозициях которых присутствуют мельницы, а также опытные плотники-реставраторы.
Участники мероприятия познакомятся с коллекцией мельниц музея "Малые Корелы" - самой крупной в России. Затем они отправятся в Мезенский район, где в течение недели проведут ремонтно-восстановительные работы на мельнице в деревне Погорелец.
"Кроме того, в рамках визита генерального консула в Архангельскую область делегация посетит Холмогорский район и обсудит с министерством культуры региона возможность сохранения ветряной мельницы-шатровки староголландского типа из деревни Боярская, которая является объектом культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, основная задача проекта "Северные мельницы" - способствовать сохранению мельниц в качестве объектов туристского показа для создания туристического маршрута, куда будут вовлечены Приморский, Мезенский, Лешуконский и Холмогорский районы Архангельской области.
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