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Эксперты из России и Нидерландов обсудят в Поморье сохранение северных мельниц

© РИА Новости. Павел Львов
9 июля. Interfax-Russia.ru - Семинар-совещание "Северные мельницы" пройдет в музее "Малые Корелы" в Архангельской области 9 и 10 июля.

Как сообщает пресс-служба музея, в семинаре по сохранению северных мельниц примут участие молинологи (эксперты по ветряным мельницам) из Нидерландов, генеральный консул Нидерландов в Санкт-Петербурге Лионел Вейр, представители российских музеев, в экспозициях которых присутствуют мельницы, а также опытные плотники-реставраторы.

Участники мероприятия познакомятся с коллекцией мельниц музея "Малые Корелы" - самой крупной в России. Затем они отправятся в Мезенский район, где в течение недели проведут ремонтно-восстановительные работы на мельнице в деревне Погорелец.

"Кроме того, в рамках визита генерального консула в Архангельскую область делегация посетит Холмогорский район и обсудит с министерством культуры региона возможность сохранения ветряной мельницы-шатровки староголландского типа из деревни Боярская, которая является объектом культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, основная задача проекта "Северные мельницы" - способствовать сохранению мельниц в качестве объектов туристского показа для создания туристического маршрута, куда будут вовлечены Приморский, Мезенский, Лешуконский и Холмогорский районы Архангельской области.

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