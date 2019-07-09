Две трети россиян считают обычной практикой фальсификацию дел о наркотиках

09.07.19 09:06

© РИА Новости. Евгений Одиноков

9 июля. Interfax-Russia.ru - Большинство россиян считают, что дело журналиста Ивана Голунова не повлечет серьезных последствий для МВД, поскольку практика подбрасывания наркотиков и фальсификация дел является обычным делом для полиции, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно социологическому исследованию, о возможности серьезных последствий для МВД говорят 36% респондентов, в то время как 55% участников опроса уверены, что их не будет.

По данным "Левада-центра", 66% участников опроса полагают, что подбрасывание наркотиков и фальсификация дел является обычной практикой в МВД, 18% респондентов считают, что такие случаи носят единичный характер.

32% участников опроса считают, что журналист был освобожден из-под домашнего ареста в связи с отсутствием оснований для возбуждения уголовного дела по наркотикам. 29% респондентов полагают, что на освобождение Голунова из-под домашнего ареста, в первую очередь, повлияли акции протеста против ареста журналиста и злоупотреблений полиции. 28% связывают это с решением руководства страны быстро погасить протесты накануне "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Социологи отмечают, что в случае несправедливого преследования со стороны полиции шансы решить проблему большинство россиян (52%) оценивают как крайне низкие и низкие. Способными решить подобную проблему считают себя 9% респондентов. При этом 28% опрошенных считают, что рассчитывать можно на влиятельных знакомых; 24% надеются на прокуратуру; на суд и правозащитные организации рассчитывают по 19%, на следствие - 11%. 17% участников опроса полагают, что в случае несправедливого преследования рассчитывать будет не на кого.

Опрос был проведен 27 июня - 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.