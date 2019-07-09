Власти Иркутской области просят выделить 2,3 млрд руб. на компенсации по утрате имущества

09.07.19 10:00

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

9 июля. Interfax-Russia.ru - Компенсацию за частичную или полную утрату имущества - 50 тыс. или 100 тыс. рублей соответственно - получили 1 тыс. 260 человек в пострадавших от паводка районах Иркутской области. Сегодня ее выплатят еще 2,5 тыс. пострадавших. Средства переводятся гражданам на счета в банках, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Семья, состоящая из четырех человек, получает 200 тыс. или 400 тыс. рублей соответственно. Сумму выплаты (50 тыс. или 100 тыс. рублей - ИФ) определяют члены оценочных комиссий, которые совершают подомовой обход затопленных населенных пунктов", - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей по данным на утро вторника получили 27 тыс. 692 (74%) пострадавших от наводнения в Иркутской области.

"Большая часть людей, которые еще не получили выплату, проживает в городах Тулун и Нижнеудинск. В первом средства получили 80% пострадавших, во втором - только 50%", - говорится в сообщении.

В этой связи губернатор Сергей Левченко на утреннем заседании региональной комиссии по ЧС призвал мэров городов ускорить работу.

На выплату всех видов компенсаций пострадавшим от наводнения из федерального бюджета было направлено 662 млн рублей. По данным на утро вторника израсходовано 408,7 млн, в течение сегодняшнего дня пострадавшим передадут еще 234 млн рублей.

"Правительство Иркутской области готовит заявку на выделение из Резервного фонда РФ еще 2,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на выплату компенсаций по утрате имущества", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по уточненным данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 34 тыс. 188 человек, в том числе 8060 детей, а также 11 тыс. 51 приусадебный участок. Было подтоплено 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста местного значения. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на утро вторника, подтопленным остается только один населенный пункт - город Тулун, который сильнее всего пострадал во время наводнения. Подтоплено 190 домов с населением 475 человек, в том числе 95 детей, а также 190 приусадебных участков.