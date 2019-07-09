Саммит GMIS открылся в Екатеринбурге

09.07.19 09:18

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 июля. Interfax-Russia.ru - Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS открылся в Екатеринбурге во вторник, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

"Место проведения главного промышленного саммита выбрано не случайно. Екатеринбург по праву претендует на звание не только столицы Урала, но и промышленной столицы России", - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе открытия саммита.

По его словам, обсуждение мирового промышленного производства является точкой сближения подходов компаний разных стран в вопросах индустриального промышленного развития.

"Темпы технологических преобразований и естественное экономическое соперничество порождает зачастую неопределенность и разобщенность. Тем важны такие саммиты как GMIS. Они позволяют обеспечить открытое и скоординированное понимание будущего, подготовиться к изменениям и учесть современные реалии мировой торговли, мировой политики на пороге четвертой промышленной революции", - добавил Козак.

Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазури отметил в ходе открытия, что это - второй саммит, и число стран, которые принимают в нем участие, растет.

Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS) - это совместная инициатива министерства энергетики и промышленности ОАЭ и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), соорганизатором саммита выступает Минпромторг России.

Первый международный саммит GMIS прошел в марте 2017 года по инициативе ЮНИДО при поддержке Минэкономики ОАЭ. В 2019 году он проходит в рамках юбилейной Х выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.