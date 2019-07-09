Мантуров: РФ рассчитывает стать одним из ключевых участников экосистемы развития природоподобных технологий

09.07.19 09:22

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 июля. Interfax-Russia.ru - Государства не способны в одиночку сформировать природоподобную экономику, необходима кооперация, и Россия рассчитывает стать одним из ключевых участников процесса, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) во вторник.

По его словам, человечество стоит на пороге четвертой промышленной революции, изменения повысят эффективность производства, улучшат качество жизни людей, но и увеличат техногенную нагрузку на окружающую среду.

"Чтобы остановить этот процесс, все страны при переходе на новый технологический уклад должны во главу угла поставить не менее важную задачу восстановления биосферы. И ключ к достижению этой цели - это внедрение природоподобных технологий, которые способны двигать прогресс вперед, без нанесения урона окружающему миру", - заявил Мантуров.

Он сообщил, что в этом заключается главный стратегический вызов, который стоит перед международным сообществом.

"Вместе с тем, очевидно, что ни одно государство в мире не способно в одиночку выйти на формирование природоподобной экономики. Необходимо кооперироваться, отложив в сторону избыточный протекционизм, рестрикции и недобросовестную конкуренцию. (. . .) Особо отмечу, что Россия готова и рассчитывает стать одним из ключевых участников формируемой экосистемы развития природоподобных технологий", - подчеркнул министр.

Он отметил, что для этого у России есть опыт эффективной работы по глобальным научным проектам, таким как европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), проекты международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) и создания крупнейшего лазера на свободных электронах (XFEL), центр по исследованию ионов и антипротонов (FAIR).

"Только такой консолидированный подход государств, сопряжение потенциала фундаментальной науки и реального сектора, позволят человечеству добиться правильных, экологически обоснованных ответов на все вызовы ближайших десятилетий", - добавил Мантуров.

Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS) - это совместная инициатива министерства энергетики и промышленности ОАЭ и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), соорганизатором саммита выступает Минпромторг России.

Первый международный саммит GMIS прошел в марте 2017 года по инициативе ЮНИДО при поддержке Минэкономики ОАЭ. В 2019 году он проходит в рамках юбилейной Х выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.