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В КБР уволены двое из 15 сотрудников МВД, обвиненных во взятках

© РИА Новости. Виталий Тимкив
9 июля. Interfax-Russia.ru - Служебные проверки проведены после возбуждения уголовных дел о получении взяток сотрудниками МВД по КБР, сообщает во вторник пресс-служба республиканского министерства.

"По результатам служебных проверок ряд руководителей, в том числе данных сотрудников, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности - объявлены строгие выговоры и предупреждения о неполном служебном соответствии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении некоторых руководителей внесены предложения о целесообразности их дальнейшего пребывания в органах внутренних дел.

"По факту возбуждения уголовного дела два сотрудника ведомства уже уволены со службы по отрицательным мотивам. Ряд подозреваемых отстранены от занимаемых должностей, решается вопрос об их увольнении со службы по отрицательным мотивам", - добавляет пресс-служба.

Как сообщалось, Следственный комитет предъявил обвинение в организации преступного сообщества и получении взяток 15 сотрудникам МВД Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в период 2017 и 2018 годов должностные лица МВД по КБР получили в составе преступного сообщества взятки на общую сумму не менее 42 млн рублей за беспрепятственность незаконной перевозки алкоголя по территории республики.

По данным Следственного комитета, преступным сообществом руководил заместитель начальника управления ГИБДД МВД по КБР.

В настоящее время 14 обвиняемых содержатся под стражей, один объявлен в международный розыск.

Участникам группы предъявлено обвинение в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч.3 ст.210 и ч.6 ст.290 УК РФ).

Некоторые обвиняемые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дают признательные показания.

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