|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.07.19 09:28
Салют в 75-ю годовщину освобождения Вильнюса от фашистов дадут в Москве в субботу
"Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произведёт праздничный артиллерийский салют в Москве в день освобождения города Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в субботу в 22:00 мск в небо Москвы будет выпущено более 50 видов фейерверков. Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск более 2 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.
Звуковое сопровождение салюта будет обеспечено залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, отметили в ЗВО.
Немецкая оккупация Вильнюса началась 24 июня 1941 года и продолжалась 1 тысячу 115 дней до 13 июля 1944 года, когда в город вошли войска Красной Армии. Первый салют в честь освобождения Вильнюса был проведен в день освобождения в 1944 году.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket