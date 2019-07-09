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Салют в 75-ю годовщину освобождения Вильнюса от фашистов дадут в Москве в субботу

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
9 июля. Interfax-Russia.ru - Праздничный салют в честь 75-летия освобождения столицы Литвы от фашистских войск дадут в Москве в ближайшую субботу, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произведёт праздничный артиллерийский салют в Москве в день освобождения города Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в субботу в 22:00 мск в небо Москвы будет выпущено более 50 видов фейерверков. Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск более 2 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.

Звуковое сопровождение салюта будет обеспечено залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, отметили в ЗВО.

Немецкая оккупация Вильнюса началась 24 июня 1941 года и продолжалась 1 тысячу 115 дней до 13 июля 1944 года, когда в город вошли войска Красной Армии. Первый салют в честь освобождения Вильнюса был проведен в день освобождения в 1944 году.

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