Ставки акцизов на тихие вина с 2020г могут вырасти на 72%

09.07.19 09:46

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 июля. Interfax-Russia.ru - Ставки акцизов на игристые вина с 2020 года могут вырасти на 11%, а на тихие вина - сразу на 72%.

Как сообщили "Ведомости" со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс, акциз на тихие вина предлагается поднять с 18 до 31 руб. за литр, на игристые - с 36 до 40 руб. Эти поправки уже одобрены правительством и вскоре будут внесены в Госдуму, сообщил газете пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Кроме того, согласно законопроекту, ставки акциза на винные напитки без добавления спирта (состоит как минимум на 50% из вина с добавлением воды, сахаросодержащих продуктов, ароматизаторов и др.) уравниваются с акцизами на вино: для газированных напитков предусмотрена ставка 40 руб., для негазированных - 31 руб. Сейчас для них действует единая ставка акциза - 18 руб. Это позволит устранить необоснованное конкурентное преимущество винных напитков перед более качественными игристыми винами, цитирует газета представителя Минфина.

О рассмотрении на заседании правительства поправок в НК, меняющих ставки акцизов на вино, не сообщалось. В повестке правительства 4 июля был законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, но он (вместе с двумя сопутствующими законопроектами) направлен "на усиление контроля за производством и обращением спиртосодержащей продукции для предотвращения нецелевого использования спирта производителями парфюмерии и бытовой химии, так как это несёт риски для населения", сообщала пресс-служба правительства.

По итогам того заседания премьер Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о необходимости маркировки продукции из виноматериалов, чтобы отличать ее от вина, сделанного из винограда.

"Минфину совместно с Минсельхозом при подготовке указанного законопроекта к рассмотрению Госдумой во втором чтении дополнительно проработать вопрос обеспечения интересов отечественных виноделов", - говорилось в перечне решений, принятых на заседании 4 июля. Ни в опубликованных на сайте правительства решениях, ни в открытой части самого заседания правительства об индексации акцизов не говорилось.