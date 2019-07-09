Туристические проблемы: попасть из России в Грузию теперь можно только с пересадкой
  
Волна проблем: спасавшего свой коттедж после паводка мэра Нижнеудинского района могут уволить
   
Большой спорт идет: Екатеринбург получил право на проведение Универсиады в 2023 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
09.07.19 09:46

Ставки акцизов на тихие вина с 2020г могут вырасти на 72%

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
9 июля. Interfax-Russia.ru - Ставки акцизов на игристые вина с 2020 года могут вырасти на 11%, а на тихие вина - сразу на 72%.

Как сообщили "Ведомости" со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс, акциз на тихие вина предлагается поднять с 18 до 31 руб. за литр, на игристые - с 36 до 40 руб. Эти поправки уже одобрены правительством и вскоре будут внесены в Госдуму, сообщил газете пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Кроме того, согласно законопроекту, ставки акциза на винные напитки без добавления спирта (состоит как минимум на 50% из вина с добавлением воды, сахаросодержащих продуктов, ароматизаторов и др.) уравниваются с акцизами на вино: для газированных напитков предусмотрена ставка 40 руб., для негазированных - 31 руб. Сейчас для них действует единая ставка акциза - 18 руб. Это позволит устранить необоснованное конкурентное преимущество винных напитков перед более качественными игристыми винами, цитирует газета представителя Минфина.

О рассмотрении на заседании правительства поправок в НК, меняющих ставки акцизов на вино, не сообщалось. В повестке правительства 4 июля был законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, но он (вместе с двумя сопутствующими законопроектами) направлен "на усиление контроля за производством и обращением спиртосодержащей продукции для предотвращения нецелевого использования спирта производителями парфюмерии и бытовой химии, так как это несёт риски для населения", сообщала пресс-служба правительства.

По итогам того заседания премьер Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о необходимости маркировки продукции из виноматериалов, чтобы отличать ее от вина, сделанного из винограда.

"Минфину совместно с Минсельхозом при подготовке указанного законопроекта к рассмотрению Госдумой во втором чтении дополнительно проработать вопрос обеспечения интересов отечественных виноделов", - говорилось в перечне решений, принятых на заседании 4 июля. Ни в опубликованных на сайте правительства решениях, ни в открытой части самого заседания правительства об индексации акцизов не говорилось.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.07.19 11:02
Трое участников ИГИЛ получили от 10 до 15 лет колонии за попытку теракта в Московском регионе
.
  09.07.19 10:46
Власти Москвы заменит шумозащитные экраны вдоль дорог на 1 млрд рублей
.
  09.07.19 09:28
Салют в 75-ю годовщину освобождения Вильнюса от фашистов дадут в Москве в субботу
.
  09.07.19 08:24
Москва вошла в тройку мировых лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi
.
  08.07.19 17:11
Калви заявил, что дал следствию показания, доказывающие необоснованность обвинения
.
  08.07.19 15:02
Девелопер Худоян, обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд рублей, переведен в СИЗО
.
  08.07.19 14:56
В Шереметьево опровергли повышение зарплат грузчикам до 200 тысяч рублей
.
  08.07.19 13:29
ЦОДД призвал автомобилистов тщательно соблюдать ПДД в разгар велосезона
.
  08.07.19 13:27
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины слабее мужчин умом
.
  08.07.19 10:44
Более 500 млн руб выделено на достройку ЖК "Марушкино" в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket