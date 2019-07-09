Астраханские власти до конца года создадут более 1 тыс. новых мест в яслях

09.07.19 09:47

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 июля. Interfax-Russia.ru - В рамках нацпроекта "Демография" до конца 2019 года для активизации строительства дошкольных учреждений Астраханская область получит более полумиллиарда рублей, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе губернатора региона.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин вместе с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным проинспектировал ход строительства некоторых строящихся в Астрахани детских садов.

В пресс-службе отметили, что во время встречи с Топилиным глава региона сообщил, что в текущем году будут созданы 1 тыс. 90 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трех лет.

"Для того чтобы активизировать строительство социально важных дошкольных объектов, в этом году правительство Астраханской области заключило соглашения о предоставлении трансферта из федерального бюджета. Общий размер субсидии на 2018-2019 годы составляет 511,3 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

В Астраханской области возводятся новые здания: всего по региону - девять дошкольных учреждений. Кроме того, выкупаются помещения в существующих. Они переоборудуются под детские сады.