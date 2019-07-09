Долги по зарплате в Тульской области превышают 300 млн рублей

09.07.19 10:10

Фото с сайта правительства Тульской области

9 июля. Interfax-Russia.ru Задолженность по заработной плате в Тульской области по итогам первого полугодия 2019 года составила 326 млн рублей и с начала года сократилась почти на 20%, сообщил министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов на совещании в областном правительстве.

"Министерство осуществляет еженедельный оперативный мониторинг. С начала года общий объем задолженности по заработной плате по всему кругу предприятий сократился на 68 млн рублей - до 326 млн рублей. На долю предприятий, находящихся в различных стадиях банкротства, на сегодня приходится 95% задолженности", - сказал Филиппов.

Министр отметил, что в первом полугодии 2019 года количество должников-банкротов сократилось на 3%.

При этом на предприятиях-банкротах в первую очередь погашаются налоговые задолженности, а уже потом - заработная плата.

Глава региона Алексей Дюмин отметил, что приоритетом в выплате должны стать долги по зарплате. "Заработная плата - это приоритет. Люди должны получить свои деньги", - отметил Дюмин.

"В Тульской области есть положительная судебная практика по выделению в приоритет погашения задолженности по заработной плате", - подчеркнул, в свою очередь, Филиппов.

Министр обратил внимание на рост задолженности в ряде организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем, долги в большей степени приходятся на промышленные предприятия. В общей сложности долги по зарплате на действующих предприятиях не превышают 13 млн рублей.

"Важно не только ликвидировать существующую задолженность по зарплате, но и не допустить появления новых долгов", - подчеркнул Дюмин.