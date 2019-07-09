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ЛДПР уладила конфликт со Смольным из-за снятия кандидата с выборов губернатора

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
9 июля. Interfax-Russia.ru - Пресс-служба ЛДПР назвала недоразумением конфликт со Смольным из-за снятия своего кандидата с выборов губернатора и сообщила об урегулировании ситуации.

"По поручению руководителя партии пресс-служба ЛДПР уполномочена заявить: на данный момент все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты. Вопрос закрыт. Мы формально сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга, и наша первичная организация в Санкт-Петербурге продолжает функционировать в обычном режиме, никаких санкций ни к кому мы не применяем, в ЛДПР настроены на работу в положительном формате", - говорится в заявлении.

В партии объяснили резкое выступление в адрес Смольного недопониманием и "разрывом в информационных связях".

"Исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову было сообщено, что руководство ЛДПР согласно с вхождением нашего кандидата Капитанова О.А. (Олега Александровича - ИФ) в правительство города. В свою очередь, Капитанов О.А. был уведомлен, что руководство ЛДПР согласно на его переход в структуры города. Поскольку произошёл разрыв в этих информационных связях, у руководства ЛДПР возникло мнение, что переход Капитанова О.А. был оформлен без необходимых консультаций", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бывшего руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Капитанова исключили из партии за снятие с выборов губернатора в обмен на должность в Смольном. Возглавить один из комитетов Смольного ему публично предложил врио губернатора Беглов.

Позднее лидер партии Владимир Жириновский опубликовал заявление, в котором обвинил Капитанова в сговоре с чиновниками, обмане партийного руководства и участии в коррупционных схемах, а чиновников Смольного - в "хамском отношении". Он также заявил о намерении участвовать в кампании против Беглова.

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